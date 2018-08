Demolice Transgasu v Praze: rozhodnutí se posouvá na září

Definitivní rozhodnutí o demolici komplexu budov Transgas na pražské Vinohradské třídě by mohlo padnout v polovině září, řekla pro on-line deník TÝDEN.cz zástupkyně Úřadu MČ Praha 2. Vlastník stavby, společnost HB Reavis, byl původně připraven začít s bouráním již tento týden.

Ve středu skončila dvacetidenní lhůta na připomínky k plánované demolici budovy Transgas na pražské Vinohradské třídě. Vlastník komplexu budov, společnost HB Reavis miliardáře Ivana Chrenka, stavbu ze 70. let plánuje zbourat a na jejím místě do roku 2021 postavit nový kancelářský komplex podle návrhu architekta Jakuba Ciglera. O její demolici zažádal na konci července, žádost byla vyvěšena na úřední desce Prahy 2. Až do středy k tomuto záměru mohli lidé podávat připomínky. Během té doby se vzedmula další vlna odporu proti zbourání budovy někdejšího bývalého ministerstva paliv a energetiky a plynárenského dispečinku ve stylu brutalismu, kterou mnoho architektů považuje za velmi cennou a již delší dobu usilují o její prohlášení národní kulturní památkou.

Ozvali se například pedagožka Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT Klára Brůhová, historik a teoretik umění a architektury Rostislav Švácha, Lukáš Beran z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT nebo sochař Pavel Karous.

Vlastník budovy byl připraven zahájit demolici již tento týden, dle zákona ale bude muset ještě počkat na další úřední procedury. "Stavební úřad v nejbližší době vypracuje a vydá rozhodnutí o povolení odstranění stavby, pro veřejnost bude toto rozhodnutí opět vyvěšeno po dobu 15 dní," sdělila pro TÝDEN.cz Martina Klapalová z Oddělení pro vnější vztahy Prahy 2. "Nejbližší doba" přitom podle ní znamená týden až tři týdny. Nejzazší termín pro rozhodnutí tedy bude do poloviny září. Od té doby poběží opět lhůta - tentokrát patnáctidenní - během které budou moci být podávány připomínky.

Soubor staveb bývalého Plynárenského centrálního dispečinku Transgas a ministerstva paliv a energetiky stojí nad Václavským náměstím a pod budovou Českého rozhlasu. Je dílem týmu Jindřich Malátek, Ivo Loos, Zdeněk Eisenreich a Václav Aulický. Záměr bourat soubor objektů vyvolal opět debaty o architektuře z doby socialismu, jež má své zastánce i kritiky, jak z řad laické veřejnosti, tak odborníků.

