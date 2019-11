Balet Národního divadla uvede Kyliánovo dílo Gods and Dogs

Balet Národního divadla ve středu uvede v české premiéře choreografii Jiřího Kyliána s názvem Gods and Dogs. Nejnovější Kyliánovo dílo je součástí komponovaného večera Kylián - Mosty času a divadelní scéna jeho prostřednictvím představí divákům tvorbu tohoto světoznámého choreografa českého původu. Součástí programu jsou ještě tři další Kyliánova díla: Forgotten Land, Petite Mort a Šest tanců. Na jevišti ND vystoupí jako host poprvé Korejský národní balet.

Opusů Petite Mort a Šest tanců, které Kylián vytvořil na hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, se stejně jako představení Gods and Dogs na hudbu Dirka Haubricha a Ludwiga van Beethovena zhostí Balet ND. Korejský soubor se představí ve skladbě Forgotten Land, kterou Kylián vytvořil v roce 1981 pro Stuttgartský balet na hudbu Benjamina Brittena.

Komponovaný večer Kylián - Mosty času uvedl Balet ND jako poctu Kyliánovi už loni na podzim a Kylián tehdy pro něj vybral čtyři svá díla - Žalmová symfonie, Bella Figura, Petite Mort a Šest tanců, které jsou průřezem jeho padesátileté tvůrčí kariéry. Do pražského Národního divadla za choreografii tohoto večera pro Kyliána směřovala i letošní Cena Divadelních novin.

Kyliánova cesta k tanci vedla od akrobacie přes baletní přípravku Národního divadla na Taneční konzervatoř Praha, koncem 60. let pak odešel z Československa. Stipendium na Královské baletní škole v Londýně znamenalo pro Kyliána klíčové setkání s choreografem Johnem Crankem, který mu nabídl angažmá ve Stuttgartském baletu. V roce 1975 přijal nabídku na umělecké spoluvedení Nizozemského tanečního divadla (NDT) v Haagu a o tři roky později byl po úspěchu baletu Sinfonietta jmenován jeho uměleckým ředitelem. Od 70. let vytvořil stovku baletů, z nichž tři čtvrtiny byly pro NDT. Je držitelem mnoha ocenění, včetně Ceny Nižinského udělené v Monte Carlu, nebo francouzského řádu Čestné legie. Loni byl uveden i do francouzské Akademie krásných umění.