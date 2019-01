Brněnští divadelníci nastudovali proslulý muzikál Cabaret

Proslulý muzikál Cabaret o milostných vzplanutích v Berlíně 30. let nastudovali mladí umělci z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Inscenace v režii Martina Vokouna má premiéru ve čtvrtek v Divadle na Orlí, znovu se hraje v pátek. V hlavní úloze Sally Bowlesové budou alternovat Kristina Jurková a Kristina Kubačková.

Alternace je podle režiséra logickým krokem, protože scénář nabízí tři výrazné herecké příležitosti pro dámskou část souboru. "V ročníku máme čtyři herečky, proto jsme přistoupili k alternaci, aby si celý zmíněný kvartet zahrál," uvedl v tiskové zprávě Vokoun.

Jedním z hrdinů muzikálu je americký spisovatel, který se v Berlíně zamiluje do lehkomyslné kabaretní zpěvačky Sally. "Kouzlo této postavy spočívá v tom, že je to chvíli kabaretní diva a chvíli křehká bezbranná holka, která neví, co si počít. Je to femme fatale, která vstoupí Cliffovi do života a zanechá tam nesmazatelnou stopu. A jak už to v případě takových osudových lásek bývá, stejně rychle, jako se objeví, i zmizí," popsal režisér.

Autory jednoho z nejznámějších světových muzikálů jsou skladatel John Kander, autor písňových textů Fred Ebb a libretista Joe Masteroff. Dílo mělo premiéru v roce 1966, později vznikla také filmová verze. Dnes je Cabaret žánrovou klasikou. "Nesnažíme se tedy hledat za každou cenu nějaký novátorský přístup, ale naopak poctivě naplnit obsah díla a jeho téma," poznamenal Vokoun.

Vzhledem k nástupu populistických a nacionalistických stran v dnešní Evropě jsou podle divadelníků paralely mezi Berlínem 30. let a současností více než zřejmé. Příběh tedy nebylo nutné aktualizovat.

"Děj by ani nevyzněl, kdybychom ho z dobového kontextu přesadili do současnosti. Nárůst extremistických stran a hnutí (ať už nalevo či napravo) je v dnešní Evropě velkou hrozbou a je to jedním z důvodů, proč jsme tento titul vybrali. Diváci si onu silnou paralelu s dnešním děním v Evropě najdou i bez násilné aktualizace," dodal režisér.