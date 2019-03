Divadlo 12 uvede hru ruského dramatika Ivana Vyrypajeva

Komedii současného ruského dramatika Ivana Vyrypajeva Opilí připravila činohra Národního divadla moravskoslezského (NDM). Inscenaci uvádí na jevišti komorního Divadla 12, které NDM nedávno vybudovalo během rekonstrukce jednoho ze svých objektů. Jde o první uvedení této hry v Ostravě. Řekla to mluvčí divadla Šárka Swiderová.

"Vyrypajeva hrají evropská divadla od roku 2004 pravidelně, často ho nazývají dokonce novodobým Čechovem. Hlavně pro jeho schopnost vystihnout člověka a jeho počínání ve vší tragičnosti i komické zoufalosti," řekla dramaturgyně Sylvie Vůjtková. Dodala, že autora zajímá výhradně současná společnost a její problémy. "Poslední dobou své hry píše realisticky, nechybí jim však poetičnost, na níž stavěl své rané texty," řekla.

V Opilých toho podle ní dosáhl stavem, v němž se všech 14 postav na jevišti nachází. Opilost jim umožňuje vnímat realitu i sebe sama nezvykle jasně a upřímně. Skrze své postavy nechává autor promlouvat Boha a jeho zásadním poselstvím pro všechny je pochopení, že není nic důležitějšího a většího než láska. "K tomu jeho postavy docházejí různými způsoby. Náhlým vzplanutím k dávné lásce i k naprosto cizí osobě, již vidí úplně poprvé, nebo společnou modlitbou na rozlučce se svobodou. Pravda, k níž se postupně dostávají, je místy krutá, místy milosrdná, ale v každém případě očišťující," uvedla Vůjtková.

V osmi scénách se divák seznamuje se 14 postavami z různých společenských, profesních i věkových skupin. Režie se v Divadle 12 ujal šéf Slovenského komorního divadla v Martině Lukáš Brutovský, který dostal Cenu Divadelních novin za režii inscenace Maryša v Brněnském HaDivadle. Pro NDM režíroval podruhé. Poprvé se diváci činohry NDM s jeho prací seznámili v inscenaci Deník mého otce aneb Příběh opravdického člověka v roce 2016. Pro ostravské Divadlo Petra Bezruče připravil inscenaci PS: ...odepiš!

"Diváky chceme nalákat na intimní dialog s krásně ožralými jedinci, kteří tak moc chtějí milovat. To by se mi líbilo. Oratorium opilých, nikoli opilců. Lidí, kteří by za normálních okolností nebyli vlastně až tak zajímaví, ale v jedné noci pod vlivem ́řeší zásadní problémy, které jim změní život," řekl Brutovský. Upozornil na používání vulgarismů a témata, pro která je hra vhodná pro publikum od 15 let.

Civilní kostýmy jsou dílem Zuzany Hudákové, scénu vytvořil Juraj Kuchárek. Překlad zajistili Tereza Krčálová. Hrají Ivan Dejmal, Robert Finta, Petr Houska, Renáta Klemensová, Petra Lorencová, Vít Roleček, František Strnad, Kateřina Vainarová, David Viktora, Sára Erlebachová, Vít Hofmann, Petra Kocmanová, Ondřej Malý a Anna Polcrová.