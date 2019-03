Divadlo Bolka Polívky chystá hru v podání jednoho herce

Brněnské Divadlo Bolka Polívky uvede autorskou inscenaci Pozemšťan v podání slovenského herce Pavola Seriše. Premiéra bude v pátek 5. dubna a bude druhou novinkou letošní sezony. Pozemšťan je divadelní zprávou o lidech 21. století, řekl autor a zároveň jediný herec inscenace Seriš.

Jeho hra přináší příběh mimozemšťana, který při putování po planetě Zemi zjišťuje, že by se chtěl stát člověkem. Zamiluje se do člověka, do jeho pestrosti a různorodosti, a učí se, jak se lidé chovají. Jeho původ mu umožňuje zcela nový pohled na lidi, jejich vlastnosti a chování. Záměrem Seriše a režisérky Hany Mikoláškové je nastavit divákovi zrcadlo a nabídnout mu nezaujatý pohled mimozemšťana, který nechápe mezilidské interakce, zvyky nebo emoce. Seriš v inscenaci satiricky pohlíží na chaotický svět, který lidé přijímají jako normu.

Seriš účinkuje ve hře sám, s diváky komunikuje pomocí monologů a především pantomimou a pohyby těla. Změnou intonace se pak převtěluje do různých postav. Tvůrci zvolili i minimum rekvizit, mimozemšťan si na Zemi přinese jen jedno zavazadlo.

"Nechceme se vysmívat lidským špatným vlastnostem, ale chceme divákovi ukázat, že někdy děláme věci, které bychom dělat nemuseli. Mimozemšťan se na svět dívá jako dítě, není ovlivňován společenskými pravidly. Hra není jízlivá, je to komedie," řekla Mikolášková.

"Mimozemšťan si realitu vykládá na základě vnějšího pozorování a ne vždy se mu podaří rozklíčovat příčiny lidského chování," řekl dramaturg Matěj Randár.

Seriš je pedagogem na Janáčkově akademii múzických umění a věnuje se autorskému divadlu jednoho herce. Ve své tvorbě kombinuje pohybové divadlo, pantomimu a tanec.