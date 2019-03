Divadlo Continuo převypráví ve čtyřech verzích jeden příběh 20. století

Malovické Divadlo Continuo chystá letní představení, v němž jeden příběh z 20. století převypráví ve čtyřech verzích čtyři členové souboru. Má i další novinky - loutkovou pohádku, inscenaci o historii Afriky nebo projekt inspirovaný japonským vojákem, který ještě 29 let po konci druhé světové války nevěřil, že skončila. Informoval o tom umělecký vedoucí pětičlenného souboru Pavel Štourač.

Continuo naváže na princip, kdy loňské letní představení zahrnulo osm osmiminutových inscenací osmi režisérů o událostech 20. století. Štourač se loni stal supervizorem. Podobné to bude letos, kdy budou čtyři členové souboru interpretovat příběh z 20. století. Premiéra bude 8. srpna.

"Bude to příběh, který se stal ve 20. století, člověka, který se v tom městě narodil, prožil tam nějakou dobu a ta se na něm a jeho rodině podepsala. Je to experiment, jestli se příběh dá posuzovat z hlediska historie, anebo energie událostí a lidí, která se v časoprostoru stala, a všechno dál je už jenom otázka výkladu. Chceme pracovat s příběhem, který je nejednoznačný, kontroverzní, provokativní," řekl Štourač.

Kromě toho Continuo postupně uvádí čtyři jiné nové tituly. Zkraje února měla premiéru loutková pohádka Zuna od členky souboru Natálie Váňové. Na začátku března uvedl člen Continua Charles Nomwendé, který pochází z Burkina Fasy, inscenaci Mea culpa o historii Afriky. "Z hlediska moci, řetězce převratů, reflektuje kolonizaci i ekonomickou neokolonizaci, jak tam teď Čína expanduje, už tam má i vojenskou základnu a banky. Charles propojuje tradice africké masky s fyzickým divadlem a moderním tancem. Zajímavé je, že v Africe se nepoužívá maska v divadle," řekl Štourač.

Ukázka z představení Mea culpa:

Na konci dubna bude premiéra inscenace Ve skříni, člen souboru Felix Baumann ji uvede i na pražském Quadriennale. Inspiroval ho japonský voják Onoda Hiró, který se 29 let (1945-1974) skrýval ve filipínské džungli na jednom z ostrovů v Tichomoří a nevěřil, že druhá světová válka skončila.

"Řekli mu: musíš bránit ostrov, dokud tě neodvoláme. A on ještě 29 let po válce nebyl schopen uvěřit," řekl Štourač. Když za vojákem přijeli rodinní příslušníci, odmítl je s tím, že jsou to hollywoodští herci; přesvědčil ho až bývalý velitel.

V listopadu bude premiéra inscenace Jih, kdy divadlo s americkou choreografkou Mary Overlieovou připraví reflexi jihočeské krajiny.

Divadlo Continuo letos pojede na turné po Itálii a Švýcarsku. V sezoně plánuje asi 65 představení. Základní roční náklady má čtyři miliony korun. Podle Štourače je nezávislé divadlo v ČR dlouhodobě podfinancované.

Divadlo Continuo vzniklo roce 1992. Tvoří na usedlosti Švestkový Dvůr v Malovicích u Netolic na Prachaticku. Kombinuje pohyb, tanec a fyzické herectví s postupy loutkového divadla, živou hudbou a výraznou výtvarnou stylizací. Nejvíc se zapsalo do povědomí lidí projekty Kratochvílení na jihočeském zámku Kratochvíle.