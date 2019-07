Festival Divadlo nabídne představení ze sedmi evropských zemí

Více než 40 představení v podání divadel ze sedmi evropských zemí nabídne od 11. do 19. září 27. ročník mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni. Letošní dramaturgie se zaměřuje na evropské současné divadlo, které odráží aktuální dění v jednotlivých zemích, řekl ředitel festivalu Jan Burian. Diváci se mohou těšit například na aktuální polské inscenace či na evropské režijní provokatéry Dmitrije Krymova a Kornéla Mundruczóa. Předprodej vstupenek začíná 1. srpna.

"Tematicky vyostřenému divadlu evidentně přejí politické poměry právě v zemích Visegrádu a zejména v Polsku," řekla dramaturgyně Jitka Sloupová. Z Polska přijedou tři divadelní soubory. Varšavské divadlo TR uvede inscenaci Jiní lidé v režii Grzegorze Jarzyny. Na dynamické inscenaci se kromě souboru podíleli varšavští hiphopeři, výtvarníci a desítky obyvatel města. Skutečný příběh polské židovky donucené k emigraci v roce 1968 přiveze soubor Teatr Polonia v inscenaci Zápisky z vyhnanství v režii Magdy Umerové. Strhující divadelní zážitek i mrazivý protest nabídne podle Sloupové hra Hymnus na lásku režisérky Marty Górnické a souboru Chór Kobiet, v níž zní polské vlastenecké písně i vyhlášení norského ultrapravicového atentátníka Anderse Breivika, který zabil 77 lidí.

Přední ruský režisér Dmitrij Krymov zahájí festival jednou ze svých provokativních inscenací ruských klasických předloh - Ostrovského Bez věna. S inscenací Hard to be a God se do Plzně vrátí jeden z nezajímavějších a nejkontroverznějších evropských režisérů Kornél Mundruczó s budapešťským souborem Proton Theatre, řekl dramaturg Michal Zahálka. Nelítostný příběh z podsvětí mezinárodního sexuálního obchodu rámují pasáže z novely bratrů Strugackých, jejíž hrdina musí přihlížet násilí bez možnosti zasáhnout.

V Plzni se představí divadla z Maďarska, Německa, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska a České republiky. "Z českých inscenací diváci uvidí výběr toho nejzajímavějšího za uplynulou sezonu. Letos jsme vybrali inscenace, které zastupují velkou šíři témat, stylů i žánrů," řekl dramaturg Jan Kerbr. Vystoupí Divadlo Na zábradlí, Městská divadla pražská, Opera Národního divadla, z Ostravy Komorní scéna Aréna a Divadlo Petra Bezruče, pražský Body Voice Band, Slovácké divadlo z Uherského Hradiště, pražský Divadelní spolek Jedl, Klicperovo divadlo z Hradce Králové a liberecké Naivní divadlo. Plzeňská divadla uvedou inscenace Divadla J. K. Tyla Modrovous (Sir Halewyn) v režii Natálie Deákové a kafkovskou baletní Proměnu od DekkaDancers, Divadlo Alfa uvede hru Kde domov můj? Jakuba Vašíčka.