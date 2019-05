Janáčkova filharmonie Ostrava zahraje pod taktovkou Sergia Alaponta

Janáčkova filharmonie Ostrava vyjela na turné po Španělsku. Na dvou koncertech odehraje 30. a 31. května pod taktovkou vyhledávaného španělského dirigenta Sergia Alaponta symfonická díla představitelů 19. století. Informovala o tom mluvčí orchestru Markéta Haničáková.

Filharmonie se španělskému publiku představí ve městech Castellón de Plana a Torrent. "Na programu obou koncertů zazní populární první řada Dvořákových Slovanských tanců. Ve druhé polovině obou večerů pak orchestr provede interpretačně nelehkou, ovšem co do postavení významnou Čtvrtou symfonii německého skladatele Johannese Brahmse," uvedla.

Španělsko je podle ní pro středoevropské orchestry málo dostupnou destinací, a to i přesto, že na počátku milénia vzniklo v této zemi mnoho moderních koncertních sálů a kulturních prostor. Dva z nich měla Janáčkova filharmonie možnost navštívit v březnu 2017. "Janáčkova filharmonie se po dvou letech vrací opět do Španělska, kde bude prezentovat Dvořákovu a Brahmsovu symfonickou hudbu. Pevně doufám, že se Španělsko stane další destinací, do které bude filharmonie pravidelně zajíždět," uvedl ředitel orchestru Jan Žemla.