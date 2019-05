Klicperovo divadlo uvede komedii Finský kůň

Klicperovo divadlo v Hradci Králové v sobotu uvede premiéru černé komedie finské dramatičky Sirkku Peltoly Finský kůň v režii Petra Štindla. V divadelní sezoně 2018/2019 jde o poslední, sedmou premiéru. Informoval o tom mluvčí divadla Martin Sedláček. Premiéra začne v 19.00 na hlavní scéně.

"Tato chytře napsaná hra z roku 2004, která je prvním dílem volné trilogie o finském venkovu, pojednává o životě jedné rodiny ve finském vnitrozemí a na osudech jejích členů vtipně reflektuje vstup Finska do Evropské unie," uvedl v tiskové zprávě Sedláček.

Sirkku Peltola stvořila ve své hře svět, který v mnohém připomíná americký divoký západ. Přesto je její hra ryze současná a velmi trefně pojmenovává problémy dnešní doby. "A i když je nám Finsko na první pohled velmi vzdálené, najdeme v tomto dramatu mnoho věcí, které se nás bezprostředně dotýkají. Problémy dnešní doby jsou však ve Finském koni nastíněny s nadhledem a humorem a diváci se tak rozhodně mají na co těšit," uvedl Sedláček.

Divákům se představí v hlavních rolích Jiří Zapletal, který ztvární zarputilého farmáře Lassiho, který se snaží vymyslet podnikatelský plán, jak rychle zbohatnout. Další postavou je jeho exmanželka Aili v podání Martiny Novákové, která s Lassim žije v jednom domě. Její svéráznou matku, které nikdo neřekne jinak než Máti, hraje Lenka Loubalová. Kamila Sedlárová ztvární milenku Lassiho, bankovní úřednici Mervi. V postavě Kaie se alternují Eliáš Jeřábek a William Valerián. Kai, syn Lassiho a Aili, je bezprizorní třicátník. Jaana, kterou hraje Anna Peřinová, je Kaiova mladší sestra. Plejádu skvělých charakterů doplňuje KK, Jaanina nejlepší kamarádka, která se stará o svojí depresivní matku. Diváci se v této roli mohou těšit na Natálii Holíkovou.

Dramaturgem inscenace je Martin Satoranský, hudební angažmá připravil Eliáš Jeřábek a kostýmy navrhla výtvarnice Lucie Halgašová. Inscenační tým tvoří také scénograf Petr B. Novák.

"Je to příběh o rodině loserů. Je to o lidech, kteří musí žít spolu, protože není zbytí. Je to o lidech, kterým se nic nedaří a kteří se snaží získat peníze. Prodáme, vyděláme. To je podle mě téma, které rezonuje v celé naší společnosti: Jak získat peníze, abychom mohli konečně slušně žít," řekl režisér Petr Štindl.

V současné sezoně 2019/2020 Klicperovo divadlo chystá sedm premiér. První bude v sobotu 19. října hra Spáč od Woodyho Allena v režii Adama Skály. Pro diváky bude připravena ve Studiu Beseda.