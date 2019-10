Klicperovo divadlo uvede premiéru hry Strýček Váňa

Klicperovo divadlo v Hradci Králové v sobotu uvede první premiéru sezony 2019/2020. Bude to tragikomedie Antona Pavloviče Čechova Strýček Váňa v režii Ivana Krejčího. Premiéra začne v 19.00 na hlavní scéně. Sdělili to zástupci divadla.

Původně mělo jít o druhou premiéru současné sezony, ale tu první, sci-fi komedii Woodyho Allena Spáč v režii Adama Skály, plánovanou na 19. října, divadlo na poslední chvíli zrušilo kvůli neschválení autorských práv. Divadlo by ji mělo uvést později, termín upřesní.

"Je to jedna z nejhranějších her Antona Pavloviče Čechova. Vypráví o rodině, o lásce, o planých nadějích a naivních iluzích, o marných útěcích a marných návratech a úmorném životě na ruském venkově v pozici zkrachovalé šlechty," uvedl v tiskové zprávě mluvčí divadla Martin Sedláček.

V roli strýčka Váni diváci uvidí Jiřího Zapletala, jeho neteř Soňu ztvárnila Kamila Sedlárová a profesora Serebrjakova František Staněk. V dalších rolích se představí Natálie Holíková, Marie Kleplová, Josef Čepelka a Lenka Loubalová. Čechovova autobiografická postava doktora Astrova v podání Jakuba Tvrdíka zcela současně varuje před ekologickou katastrofou a devastací planety.

"Když jsme přemýšleli o tom, co bych v Klicperově divadle mohl inscenovat, z toho uvažování se narodil Strýček Váňa, což se mi líbilo, protože to je poslední můj velký Čechov, a proto i šance se ho dotknout. A tomu člověk nemohl odolat," uvedl režisér a umělecký šéf ostravské Komorní scény Aréna Ivan Krejčí. V Klicperově divadle se představil poprvé před 22 lety. "Čechov je jako vesmír. On shrnuje a svým způsobem završuje ruskou dramatiku a zároveň ji posouvá k modernímu dramatu. Čechov je pro mě famózní," dodal režisér.

Tvůrčí tým doplňuje dramaturg Tomáš Vůjtek, autorem scény je Milan David, kostýmy navrhla Marta Rozskopfová a hudbu pro inscenaci složil Ondřej Švandrlík.

V divadelní sezoně 2019/2020 uvede Klicperovo divadlo sedm premiér, včetně té sobotní. Další již naplánovanou premiérou nadcházející sezony bude 21. prosince na hlavní scéně hra Milana Kundery Ptákovina.