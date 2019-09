Komorní festival uvede ve Francii české divadlo

Druhý ročník festivalu českého divadla ve Francii přiveze francouzskému publiku dvě oceňované české inscenace. Akce Na skok do Prahy je protipólem festivalu francouzského divadla v Praze a představí inscenaci Deník zloděje divadelní společnosti Masopust a Požitkáře Divadla Na zábradlí. Za organizátory to sdělil Ondřej Roubínek. Festival se koná od 26. do 28. září v kulturním centru Anis Gras v Arcueil, Gare au Théâtre ve Vitry-sur-Seine a Českém centru v Paříži.

Vedle dvou hostujících divadel festival představí poprvé přeložené texty současných českých dramatiků, diváci se mohou těšit i na výstavu Chlapi v zahradě tvůrčí dvojice Alžběta Kočvarová a Pavel Matoušek či promítání českých filmů a diskuse s tvůrci.

Festival Na skok do Prahy se v roce 2018 stal druhou stranou pomyslného mostu mezi českým a francouzským divadelním prostředím, který začali v roce 2015 budovat organizátoři festivalu francouzského divadla v Česku Sněz tu žábu.

"Je pro nás obrovský úspěch, že se nám už v rámci druhého ročníku festivalu povedlo přivézt do Francie dvě významné české divadelní inscenace, obě spojené s Divadlem Na Zábradlí, divadlem, jehož mezinárodní význam je nesporný a se kterým byla historicky spojena řada osobností, jejichž jména rezonovala i ve francouzské kultuře," uvedla ředitelka festivalu Natálie Preslová. Obě vybrané inscenace by podle ní mohly být francouzskému divákovi blízké svou estetikou.

Při scénických čtení v podání francouzských herců a režisérů budou představeny texty pěti českých autorů, jimiž jsou Markéta Bidlasová, Barbora Hančilová, Tomáš Vůjtek, Daniel Vonášek a Ondřej Novotný.

V prostředí bývalé likérky Anis Gras bude výstava fotografického projektu Chlapi v zahradě. "Projekt Chlapi v zahradě zajímavým způsobem postihuje český fenomén chalupaření a zahrádkaření. Domluvili jsme si proto výstavní projekty hned dva: fotografie z českých zahrad budou vystaveny na podzim ve Francii v rámci festivalu Na skok do Prahy, ale zároveň se umělci během měsíční rezidence v Paříži zaměří na francouzské zahrádky a zahrádkáře a nasbírají materiál na výstavu, jejíž vernisáž se posléze uskuteční v rámci pražského festivalu Sněz tu žábu," uvedla šéfdramaturgyně Linda Dušková.

Na festivalu ve Francii se plánují po každém představení diskuse s tvůrci. Diváky čeká i promítání krátkých českých filmů či česká a francouzská konverzace pro začátečníky.