Letní Letná uvede světovou premiéru projektu Vzduchem

Světovou premiéru pohybového projektu Vzduchem v podání tanečně-akrobatického souboru Losers Cirque Company v pražských Letenských sadech nabídne 15. ročník festivalu nového cirkusu a pantomimy Letní Letná. Jeho tvůrci se inspirovali zejména kultovním románem Racek Richarda Bacha Jonathana Livingstona. Reprízy potrvají do 2. září.

"Kniha ve mně rezonuje, je hodně fyzická, právě proto jsem s ní chtěl pracovat. Překonávání hranic je díky gymnastice mé dlouhodobé téma. Stejně jako v knize, se i v představení snažíme zjistit, kde jsou naše hranice, jestli stojí za to je překonávat a co nás to bude stát," uvedl choreograf Matyáš Ramba.

Inscenace sleduje, jak se člověk přibližuje k hejnu ptáků zaznamenává zápas s překonáním zemské přitažlivosti. Důraz autoři kladli na téma lidské osamělosti, touhy někomu patřit, radovat se i schopnosti rychle jednat a umět skutečně žít.

Scéna pro projekt byla původně navržena do podoby sítě o rozměru šest metrů čtverečních a měla sloužit jako hlavní dějiště a zároveň jako trampolína. Podle pořadatelů ovšem nakonec síť neposkytuje veškeré plánované možnosti. Představení doplní zvukový doprovod v podobě živé cimbálové hudby Vladimíra Mikláše, který se podílel i na předešlých projektech Losers Cirque Company. V hlavních rolích se představí Kristýna Stránská, Vítězslav Ramba, Tomáš Pražák, Michal Heriban, Vojtěch Glaser či Vladimír Mikláš.

Mezinárodní Letní Letná do 2. září představí nejrůznější podoby nového cirkusu a vedle zahraničních hvězd uvede v přehlídce českého nového cirkusu umělce několika generací. V rámci Letní Letné se uskuteční mezinárodní konference Circus and Its Others II., která se koná od 27. do 29. srpna v divadle Disk. Konference, jejímž hlavním pořadatelem je Centrum pro nový cirkus, se soustředí zejména na problematiku současné novocirkusové praxe. Více informací je na webu www.letniletna.cz.