Liberecké divadlo chce vysílat seriál, nápady sbírá od lidí

Divadelní seriál v přímém přenosu chce přes internet vysílat liberecké Divadlo F. X. Šaldy. O chystaném projektu liberečtí divadelníci říkají, že je první svého druhu v republice. Do příprav se mohou zapojit přes facebook i jejich příznivci. Posílat své náměty či nápady mohou do pátečního večera, řekl za divadlo Jakub Kabeš.

"Vysílat chceme jednou týdne až do doby, než se budou moci diváci vrátit do hlediště," uvedl Kabeš. Městské divadlo je stejně jako další kulturní instituce v zemi uzavřené kvůli opatření, jež mají zamezit šíření koronaviru. Termín prvního vysílání zatím divadlo nezveřejnilo, nejdřív to ale bude ke konci příštího týdne. Podle Kabeše zatím nedokážou odhadnout kolik času jim zabere vytvoření scénáře a další příprava. Přenosy budou začínat stejně jako představení divadla od 19:00 a nebudou předtočené dopředu. "Nechceme to dělat tak, že si je nachystáme a pak zveřejníme. To už by bylo moc filmové, my to chceme mít divadelní. To znamená, aby to bylo autentické jako představení," uvedl Kabeš. Herci podle něj navíc nebudou mít příliš času na nastudování a částečně tak bude představení improvizované. "Asi bude jen jedna zkouška před streamem," dodal.

Divadlo už nějaké tipy dostalo. Například, aby tam byly prvky spojené s Libercem nebo něco humorného, postapokalyptického či aby byl seriál o fiktivní nemoci, která neubližuje, ale lidi vylepšuje.

Liberecké divadlo od čtvrtka začne svým odběratelům na facebooku vysílat čtení na dobrou noc pro dospělé. "Jedna povídka bude každý všední den od 22.30. Začneme povídkami zakladatele mystické a hororové četby Edgara Allana Poea," uvedl Kabeš. Číst je bude herec Jan Jedlinský. Na facebooku divadla se také každý den objevuje pro pobavení srovnávací fotografie z některého představení a toho, jak scénu dokáže její protagonista napodobit doma. Zatím se nejvíce líbila Rusalka operní pěvkyně Věry Poláchové, její domácí scénu jí pomohl vytvořit manžel a herec Martin Polách.

Podle Kabeše chtěli divadelníci také připravit online představení Srnky, jež patří v Liberci mezi diváky k nejoblíbenějším hrám. V rouškách se ale nastudovat nedá. "Hra je hodně založená na mimice, to by nemělo smysl," dodal. V divadle se podle něj nyní nezkouší. Nadále se tam ale vyrábějí roušky, zhruba 500 denně, které jsou distribuované dalším organizacím přes příspěvkovou organizaci města, Komunitní středisko Kontakt Liberec.