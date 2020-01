Liberecké divadlo uvede Vraždu v Orient Expresu

Jeden z nejslavnějších literárních detektivních příběhů Vražda v Orient Expresu od Agathy Christie bude letošní první premiérou libereckého divadla F. X. Šaldy. Kdo z diváků bude na jevišti očekávat v roli detektiva Hercula Poirota malého obtloustlého mužíka, bude zklamán. Hrát ho bude 190 centimetrů vysoký, štíhlý Zdeněk Kupka. Novinářům řekl, že snažit se napodobit Davida Sucheta, nejznámějšího představitele Poirota, by byla cesta do pekel.

"Touto cestou se vydat by byla chabá nápodoba. Takže se divák bude muset oprostit od představy, s kterou zřejmě bude usedat do hlediště. Je otázka, jak moc mu to bude vadit, třeba mu to bude vadit minutu dvě, deset minut a doufejme, že pak ho to přejde," uvedl Kupka. Jiný ale podle něj bude jen Poirotův vizuál. "Bude to pán distingovaný, který má své rituálky, který je pyšný na to, že se celý život řídil tím, co má v hlavě, a šedá kůra mozková ovlivňovala všechna jeho rozhodnutí. V tomto smyslu se toho držet budeme," dodal představitel slavného detektiva.

Notoricky známý příběh se odehrává ve 30. letech minulého století, kdy je ve vlaku zavražděn americký milionář. A Poirot se náhodou ocitl mezi cestujícími, kteří jsou všichni podezřelí. "Říká se, že je to nejsložitější případ Hercula Poirota, protože tam neřeší jen hledání viníka zločinu, ale bojuje sám se sebou," uvedla režisérka představení Kateřina Dušková. Podle ní se Poirot nachází v okamžiku, kdy ztrácí půdu pod nohama. "Jsem přesvědčena, že když člověk ztrácí půdu pod nohama, tak se mohou dít zázraky a jeho život se může posouvat někam dál. A to se tady stane Poirotovi, největšímu z detektivů, který se nikdy nemýlí a který ví vždy odpovědi na všechny otázky. A my ho najdeme v okamžiku, kdy si neví rady," dodala Dušková. Pro ní je režírovaní tohoto příběhu splněný sen. "Vždy jsem chtěla dělat na divadle detektivku. Miluji, když se v inscenaci mísí smích a slzy, což tady k tomu dochází," dodala.

Divadlo inscenaci uvádí v dramatizaci Kena Ludwiga. Podle dramaturga Jiřího Janků jde o poměrně razantní úpravu ve srovnání s předlohou. "Situace a dialogy dokázal (Ludwig) velice dobře vystavět. Radikálně snížil počet postav, protože v literární předloze těch cestující v Orient Expresu, kteří jsou podezřelí, je 12. V dramatizaci je zkorigoval na osm, čím to zpřehlednil a divákům trochu usnadnil orientaci," dodal Janků. V premiéře divadlo inscenaci uvede tento pátek na hlavní scéně.