MDP nabídnou řadu novinek: premiéry, časopis i doplněný soubor

Městská divadla pražská (MDP) v nové sezóně nabídnou 14 premiér, ve více než polovině případů půjde o nové hry. Nové vedení MDP v čele s ředitelem Danielem Přibylem plánuje řadu dalších novinek, z nichž největší je opětovné připojení Divadla Komedie. To se nyní částečně přestavuje tak, aby bylo na podzim připraveno. MDP také začnou vydávat vlastní časopis a přechází na novou vizuální identitu. První premiéra se uskuteční v říjnu v Divadle ABC, půjde o hru anglického dramatika Edwarda Bonda Moře. Vedení divadla to uvedlo na tiskové konferenci.

Přibyl je ředitelem divadel od ledna, výměna vedení se podle něj obešla bez vyhrocených emocí. Zatímco v poslední sezoně MDP představila celkem šest premiér, nyní to bude více než dvojnásobek. "Vysoký počet premiér reflektuje to, že chceme co nejrychleji obnovit repertoár," uvedl Přibyl. Dodal, že i tak se ještě minimálně rok a půl budou na scénách prolínat tituly nového a předchozího vedení.

Personální změny

Změn se dočká i složení souboru. Podle nového uměleckého šéfa MDP Michala Dočekala je cílem rozšířit stávající stálý soubor, který tvoří jen 21 herců. Z Divadla Husa na Provázku by měl přijít Martin Donutil, z Jihočeského divadla Tomáš Havlínek a Beáta Kaňoková, z Národního divadla Eva Salzmannová a původně z Divadla v Chebu Petr Konáš. Hostovat budou Vanda Hybnerová, Pavla Tomicová nebo Václav Kopta.

Premiéry z velké části tvoří nové texty. Režisér divadla David Drábek napsal hru Kanibalky, kterou uvede Rokoko. "Hra je velmi bláznivá, velmi divoká, a doufám, že odráží spoustu stavů a sklonů, které společnost v roce 2018 má," popsal autor svůj text. Charakter této premiéry odráží plánované směřování scény, která by se podle představ vedení divadla měla zaměřovat na původní tvorbu, současné texty a také satiru či stand-up komedii.

První letošní premiéra

První letošní premiérou MDP bude hra Moře od anglického dramatika Edwarda Bonda v Divadle ABC. Jedná se o trpkou komedii z prostředí komunity malého přístavního městečka v Anglii, kterou začne rozežírat strach z neznáma. Podle dramaturga divadel Michala Zahálky je právě motivem strachu z neznáma hra aktuální i nyní, přestože byla poprvé uvedena začátkem 70. let minulého století.

Mezi další premiéry patří nová hra Konzervativec z pera Davida Zábranského, která 28. října zahájí stálý program Divadla Komedie. V tom se nyní dělají opravy a diváci se dočkají nových šaten nebo kavárny. MDP také investovaly miliony do jevištní techniky, která v divadle scházela. Nově připojená scéna se zaměří na umělecky progresivní a nezávislé divadlo, projektovou tvorbu zejména pro mladé publikum či spolupráci se zahraničními a mimopražskými divadly. V Komedii bude trvale působit také choreografka Lenka Vágnerová se svým souborem, který se představí taneční hrou Než vše začalo Lionela Ménarda.

Moderní divadlo

Petra Hůlová pro MDP zdramatizovala svůj román Stručné dějiny hnutí, v divadle ABC bude uvedena adaptace románu Jaroslava Havlíčka Neviditelný a v divadle Rokoko adaptace románu Zdeny Salivarové Honzlová. Diváci se mohou těšit také na hru Andělé v Americe Tonyho Kushnera, Znovusjednocení Korejí francouzského dramatika Joela Pommerata, Vladaře podle Niccola Machievelliho a z tradičních her Nepřítele lidu Henrika Ibsena, Revizora Nikolaje Vasilijeviče Gogola a Romea a Julii Williama Shakespeara. Jako site specific projekt, tedy mimo prostory divadel, bude uvedena hra Sláva a pád krále Otakara Franze Grillparzera.

MDP letos představí také časopis Moderní divadlo, který bude v Praze každé dva měsíce vycházet jako příloha sobotních Lidových novin. První číslo vyjde v září. Divadla mají také novou vizuální identitu vzešlou z designerské soutěže.