Moravské divadlo čeká premiéra muzikálu Donaha!

Moravské divadlo Olomouc uvede na začátku září premiéru muzikálu Donaha!. Příběh šestice nezaměstnaných ocelářů, kteří se rozhodnout vyřešit finanční krizi originálním způsobem, měli diváci původně spatřit již 20. března. Pandemie koronaviru však premiéru zhatila, herci se k ní mohli vrátit až po pěti měsících.

Stane se tak zároveň první premiérou nadcházející sezony. Režie muzikálu se ujal Petr Hašek. Premiéra se uskuteční 4. září, řekli novinářům zástupci divadla.

Do naha! je původně britská komedie z roku 1997, o několik let později vznikl na Broadwayi stejnojmenný muzikálový hit. Podle šéfa činohry Romana Vencla je to po dlouhé době, kdy olomoucký soubor představí klasický broadwayský muzikál se vším všudy, co k tomu patří. "Je to jeden z mála muzikálů, který je ryze komediální. Je jeden z mála, kdy hlavní úlohu hrají muži, nikoliv ženy. Donaha!, ať už se uvádí všude po republice, se uvádí s obrovským úspěchem," uvedl Vencl.

Muzikál vznikl na olomouckém jevišti v režii Petra Haška, uměleckého šéfa Malého divadla v Českých Budějovicích. Podle něj je příběh o "lůzrech", kteří se rozhodnou dokázat světu, že na to ještě mají, divácky vděčný a přináší především uvěřitelné situace. "Snažil jsem se využít maximální potencionál Moravského divadla Olomouc a to nejen po herecké a hudební stránce, snažili jsme se rozhýbat také všechny technologie, které divadlo nabízí. Scéna je dynamická, stále se tam něco děje," uvedl režisér.

Protagonisty bude doprovázet živá kapela

Stejně jako v případě inscenace Starci na chmel a Boží mlýny bude protagonisty muzikálu doprovázet živá kapela pod vedením Filipa Tailora. Skladatel a hráč v jedné osobě dal dohromady sedmičlenný band včetně celé dechové sekce. V inscenaci zazní 14 písní. "Nejde o činohru se zpěvy, je to muzikál se vším všudy včetně vysokých nároků na pěvecké party," uvedl Tailor.

V hlavní roli nezaměstnaného oceláře Jerryho, který přijde s nápadem vyřešit finanční krizi striptýzovou show, se představí Martin Štolba, člen souboru opery a operety. Alternovat ho bude Radovan Král z Městského divadla ve Zlíně. V dalších rolích se objeví Jan Ťoupalík, Tomáš Krejčí či Lukáš Červenka. V rolích manželek či partnerek a kamarádek hrají Natálie Tichánková, Jana Posníková nebo Vendula Nováková.

Na přípravě choreografie se podílel slovenský tanečník a performer Martin Talaga. Na pestrobarevnou estetiku 80. let budou odkazovat kostýmy Jitky Nejedlé. Scénu vytvořil Ján Tereba, během představení zavítají diváci například do zrušené továrny či nočního klubu.