Mostecké divadlo uvede Zamilovaného Shakespeara v režii Milana Schejbala

Mostecké divadlo uvede inscenaci Zamilovaný Shakespeare v režii Milana Schejbala. Na pozadí romantického příběhu autoři odhalují podstatu divadla. Nechybí humor, výpravná scéna. Premiéra se uskuteční 31. května.

Film Zamilovaný Shakespeare režiséra Johna Maddena, jenž měl premiéru v roce 1998, byl oceněn sedmi Oscary a dalšími významnými filmovými cenami. "Skvostně propojuje dvě příběhové roviny i dva žánry, a to romantickou tragédii i převlekovou komedii. Jeho divadelní adaptace z pera zkušeného a renomovaného dramatika Lee Halla se v roce 2014 stala jednou z největších londýnských divadelních událostí posledních let," uvedl dramaturg mosteckého divadla Zdeněk Janál.

"Mám mostecké divadlo velmi rád a myslím, že toto divadlo se svým unikátním technickým vybavením přímo vybízí k inscenování takových titulů, jako je Zamilovaný Shakespeare, ve kterém je jedno z hlavních témat právě divadlo," řekl režisér. Využití obou točen umožňuje podle něj poměrně rychlé střídání a prolínání jednotlivých prostředí, s čímž textová předloha ve svém principu počítá.

Ve filmu jde o alžbětinské divadlo. "A kde jinde by se měl příběh, zasazený do této doby, odehrávat, než právě na divadle. A to si myslím, že byl jeden z hlavních důvodů, proč se divadelníci rozhodli pro divadelní adaptaci filmového scénáře. Film má své specifické a neopakovatelné výrazové prostředky, ale divadlo také a mnohdy překvapivě účinnější. A je až neuvěřitelné sledovat, jak málo se toho v divadle a kolem něho změnilo za oněch 400 let," uvedl Schejbal.

V hlavních rolích se představí Nela Štefanová a Lukáš Kofroň. "Postava Violy je velice zajímavá. Obsazení se do poslední chvíle tajilo. Když bylo odhaleno, byla jsem velice překvapená. V tom nejlepším slova smyslu samozřejmě," řekla dnes novinářům herečka. "Je zábavné zahrát si některé scény dvakrát, tedy nejdřív jako Shakespeare, a poté jako Romeo," uvedl Kofroň.

Na jevišti se objeví také Vít Herzina, Jiří Kraus, Michaela Krausová, Jan Beneš a další.