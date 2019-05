Národní divadlo Brno uvede bestseller Hana od Mornštajnové

Národní divadlo Brno jako první soubor v Česku převede na jeviště knižní bestseller Hana od Aleny Mornštajnové. Inscenaci s Evou Novotnou v titulní roli dokončuje režisér Martin Glaser, od autorky dostal v podstatě volnou ruku k vlastní dramatizaci. O představení je zájem, reprízy naplánované do konce této sezony jsou prakticky vyprodané, řekl Glaser.

"Kniha je nabitá dějem, emocemi, velkým množstvím postav, zabírá desítky let naší novodobé historie," uvedl Glaser. Výchozí situací knihy je příhoda devítileté Miry, která se v roce 1954 přes zákaz rodičů vypraví k řece. Spadne do vody, její neposlušnost se prozradí, a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek.

Nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně. Odhalí pohnutou rodinnou historii, do které se krutě zapsalo pronásledování Židů za druhé světové války.

"Posouváme příběh velkým tempem dopředu, využíváme tří vypravěčských hlasů, obrovské emoce plynoucí z dramatických situací musí herci dělat na lusknutí prstu, na další lusknutí z nich vystoupit, okomentovat a znovu vstoupit do situace, abychom zvládli všechno, co Alena Mornštajnová těm postavám naložila," řekl Glaser.

Knihu Hana znají rozhlasoví posluchači i milovníci audioknih, uvažuje se o televizní minisérii a filmové verzi. "Příběh akcentuje potřebu pátrat po kořenech, po své minulosti, abychom aspoň dostali šanci se ze svých chyb poučit. Že jsme nepoučitelní, to už je naše smůla," řekla dramaturgyně Lucie Němečková.

V roli Miry se představí Elena Trčková, Elsu hraje Tereza Groszmannová, v dalších rolích účinkují například Tereza Páclová, Drahomíra Hofmanová, Martin Sláma nebo Tomáš David. Základním scénografickým prvkem je dům, který se může změnit v pokojný domov i barák v koncentračním táboře. Premiéra bude 7. června v Mahenově divadle.