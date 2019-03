Národní divadlo moravskoslezské uvede Rusalku a Maškarní ples

Soubory Národního divadla moravskoslezského (NDM) se v příští sezoně 2019/2020 vrátí symbolicky k titulům z historicky první sezony 1919/1920. Hrát se budou například opery Rusalka Antonína Dvořáka a Maškarní ples Giuseppa Verdiho. V činohře se diváci mohou těšit na Revizora Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Chystají se ale i novinky. Poprvé například zazní v Ostravě slavný muzikál West Side Story Leonarda Bernsteina. Informovala o tom mluvčí divadla Šárka Swiderová.

"Příští sezonou vstoupí NDM do druhého století existence. Dne 12. srpna 1919 zahájilo Národní divadlo moravskoslezské svou činnost slavnostním představením Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. Hrálo se v tehdejším Městském divadle, dnes Divadlo Antonína Dvořáka," řekla.

Ve 101. sezoně se soubory baletu, operety/muzikálu a činohry proto vrátí k jednomu titulu premiérovanému v první sezoně, opera ke dvěma. "V opeře padla volba na Rusalku Antonína Dvořáka a Maškarní ples Giuseppa Verdiho, v činohře na Gogolova Revizora, balet nastuduje opět Coppélii Léa Delibese, soubor operety a muzikálu pak inscenaci Madame Favart Jacquese Offenbacha," řekl k programu sezony ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Diváky ve 101. sezoně podle něj čeká i několik ostravských a českých premiér. Soubor opery poprvé nastuduje operní díla skladatelů Antonia Salieriho, Ericha Wolfganga Korngolda a Philipa Glasse. Poprvé zazní v Ostravě West Side Story Leonarda Bernsteina a v české premiéře na prknech komorního divadla 12 muzikál The Last Five Years Jasona Roberta Browna.

"Soubor baletu představí poprvé díla slavných světových choreografů Giorgia Madii a Maura Bigonzettiho. Soubor činohry si navíc uvedením hry Václava Havla Odcházení zároveň připomene 30. výročí listopadových událostí roku 1989," dodal Nekvasil.