Národní divadlo v Brně nechává vydělat výtvarníky s postižením

Více než polovinu plakátů na koncerty v budovách brněnského Národního divadla v roce 2019 vytvořili, případně ještě budou tvořit, mladí výtvarníci s postižením. Cílem projektu je zapojit autisty a další postižené do komerčních zakázek, poskytnout jim uplatnění na trhu práce a možnost stát se součástí profesionálních kreativních týmů.

Výtvarníci z brněnského Open Art studia mají autismus, Aspergerův nebo Downův syndrom. Ve studiu je vede tým čtyř studentek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pod instruktáží zakladatele projektu Pavla Sochora.

"Jako lektoři umělcům pomáháme hlavně prakticky. Nezasahujeme do jejich stylu a vyjádření, spíše jim pomáháme rozvíjet myšlenky a přenést je na papír," řekla jedna z lektorek Open Art studia Petra Herníková.

Tvorba autorům pomáhá vyjadřovat jejich emoce a myšlenky, uklidňuje je a pomáhá jim v rozvoji. "Každý potřebuje trochu jiný přístup, což je dáno i druhem postižení. Někdo rád pracuje při hudbě, někdo mlčky, někdo se vrhá k plátnu a nebojí se tahu, někdo potřebuje pomoci třeba s výběrem materiálu. Lektor s umělcem si k sobě nejdřív musí najít cestu," uvedla Herníková.

Výdělek pro autisty

Na zakázce pro brněnské Národní divadlo se podílelo sedm výtvarníků s postižením. Divadlo na svých webových stránkách ke každému plakátu z Open Art studia vytvořilo vizitky autorů s konkrétními příběhy a informacemi o jejich tvorbě i limitech.

"V dnešní době se dělá spousta aktivit pro autisty, ale u nás je to naopak. Autisté dělají něco pro nás a ještě jim za to můžeme zaplatit. Nemusí být plně závislí na dávkách od státu, ale mohou si i něco vydělat. Ty plakáty jsou navíc opravdu jedinečné," řekl produkční Národního divadla Brno Filip Habrman. Divadlo plánuje spolupráci se studiem i do budoucna a postižení umělci by časem měli vytvářet většinu plakátů na koncerty.

Snahy Sochora o realizaci inkluzivních principů na českém trhu práce už na začátku podpořila pedagogická fakulta, která Open Art studiu poskytla ateliér Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání. Sochor své zkušenosti ze spolupráce s lidmi s postižením předává svým vysokoškolským studentům, které do projektů studia aktivně zapojuje.