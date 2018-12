Nová hra plzeňského Divadla Alfa shrnuje sto let republiky

Nejvýznamnější události československých, respektive českých dějin za posledních sto let shrnulo do autorské hry plzeňské Divadlo Alfa. Představení pro dospívající diváky nazvané Kde domov můj je dílem osvědčených hostujících autorů, režiséra Jakuba Vašíčka a dramaturga Tomáše Jarkovského. Původní záměr byl představit československou symboliku. Současné děti ale vůbec neznají samotnou historii posledních sta let, takže nakonec vznikla poměrně vyčerpávající procházka radostmi a pády v historii naší země, řekl ředitel divadla Jakub Hora.

Na události uplynulého století se autoři podívali očima jedné plzeňské rodiny, které se dotýkají jak velké celostátní dějinné milníky, tak i navazující plzeňské události. Od kuchyňského stolu rodiny se tak diváci v inscenaci, kombinující loutkové divadlo s prvky animovaného filmu, přenesou do doby vzniku Československa v říjnu 1918 a s několika generacemi prožijí celé století. "Československé dějiny jsou plné změn, vzletů a pádů, nadechnutí a deziluzí a deprese," řekl Vašíček. Dostat vše do jedné inscenace tak, aby to bylo stravitelné a přitom poutavé pro mladou generaci, bylo velmi náročné.

"Není nejpodstatnější, aby si po představení děti pamatovaly přesně data, ale je potřeba v nich vzbudit emoci a zážitky. Jak se depresivní situace střídaly s těmi velmi uvolněnými, jak lidé cítili prostor pro svobodu, kreativitu, realizaci a pak to zase bylo brutálně utnuto tanky - to je potřeba prožít na emoční úrovni, ne na faktické," míní Vašíček.

Z plzeňských dějin, které reagovaly na celostátní události, se tvůrci věnovali například osudu plzeňského Masarykova pomníku. V minulosti byl opakovaně stržen a zase znovu postaven, konala se u něj první demonstrace proti měnové reformě v Československu, pomník pak strhli komunisté včetně komunistických herců Tylova divadla, na podstavci po odstraněném pomníku se v lednu 1969 upálil mladý dělník Josef Hlavatý.