Olomoucká divadla spojí své síly, budou hrát pod širým nebem

Moravské divadlo Olomouc, Divadlo Tramtarie a Divadlo na cucky po nucené pauze spojí své síly, za diváky se vrátí v projektu Divadelní červen open-air. Kvůli přísným hygienickým opatřením a podmínkám tak načas opustí své stálé scény a hrát budou pod širým nebem v atraktivním prostředí areálu Korunní pevnůstky. Divadelní červen open-air nabídne přes dvě desítky představení, diváky čekají komedie, pohádky i koncerty.

Přesunem do venkovních prostor olomoucké soubory reagují na současné přísné podmínky a zároveň snahu setkat se s diváky před ukončením divadelní sezony. "Jsem rád, že po dlouhé době můžeme našim divákům oznámit, že mohou za námi dorazit na představení. Bohužel za současných podmínek je pro všechna divadla z provozních a ekonomických důvodů takřka nemožné hrát na svých stálých scénách. Například Moravské divadlo by na své scéně nemohlo za stávajících podmínek zcela jistě hrát velké opery, balety ani činohry, aniž by prohlubovalo svoji ztrátu," uvedl ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Program začne na konci května premiérou Divadla Tramtarie, které uvede autorskou komedii Láska za koronu v režii uměleckého šéfa Vladislava Kracíka. "Byla napsána a nazkoušena v rekordně krátkém čase a je míněna jako poděkování za obrovskou podporu, kterou Divadlo Tramtarie přijímalo od svých diváků po celou dobu koronakrize. Cílem inscenace je s humorem a nadsázkou reflektovat mnohdy nelehké dění několika posledních týdnů a měsíců a směsicí několika komických příběhů dodat divákům nadhled a společnou naději, že všechno zlé je vždy nakonec pro něco dobré," uvedla ředitelka divadla Petra Němečková.

V červnu nabídne Moravské divadlo komedie Když se zhasne a Královny, chybět nebudou ani koncerty souboru opery a operety. Divadlo Tramtarie uvede i další oblíbené tituly jako Kabaret nahatý Shakespeare, letní komedie Po stopách něžného muže, pohádka O pračlovíčkovi nebo crazy komedii Poslední noc s Claudií. Představí se i oblíbený pořad Herci Na ležáka. Divadlo na cucky chystá tanečně-divadelní sólový projekt choreografky, performerky a zpěvačky Cécile Da Costy s názvem Roselyne. Nabídne rovněž detektivní pátrání po hrdinech českých dějin s názvem Opletal nebo inscenaci Jsem do tebe režisérky Silvie Vollmannové. Na 25. června je navíc naplánován na pevnůstce koncert Moravské filharmonie.

Amfiteátr v areálu Korunní pevnůstky pojme až 600 návštěvníků, kapacita pro projekt olomouckých divadel je zatím omezená na sto lidí, v případě uvolnění stávajících opatření půjde do prodeje vyšší počet vstupenek. Hraje se za každého počasí.