Opavské divadlo uvede Dámskou šatnu od Arnošta Goldflama

Opavské divadlo uvede inscenaci hry Dámská šatna od Arnošta Goldflama, v režii Romana Groszmanna. Výtvarníkem scény i kostýmů je Michal Hejmovský. Premiéra se uskuteční 10. listopadu. Řekla to dramaturgyně divadla Alžběta Matoušková.

Diváci inscenace nahlédnou do divadelní dámské šatny, která zůstává nepovolaným běžně nepřístupná. "Dojde k veřejnému odhalení tajemné, mystické, pečlivě střežené dámské šatny. Uvidíme, že herečky nejsou jen ty dokonalé figury na jevišti, jsou to lidské bytosti z masa a kostí, jsou to ženy, které život nijak nešetří," uvedla Matoušková.

Dámskou šatnu napsal režisér i herec Arnošt Goldflam v roce 2005 pro herečky Klicperova divadla Hradec Králové. "Dámská šatna je středobod, mlýn, duše, pranýř divadla a též jeho obraz. Pár chvil v dámské šatně vám řekne o divadle víc než sto kritik a článků," podotkl autor.

Původní inscenace režírovaná přímo autorem zaznamenala v Hradci mimořádný úspěch, držela se na repertoáru devět let. V opavské verzi se představí Hana Vaňková, Ivana Lebedová, Kamila Srubková a Tereza Bartošová.