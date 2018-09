Otáčivé hlediště v Krumlově přilákalo rekordní počet diváků

Jihočeské divadlo přilákalo na otáčivé hlediště v Českém Krumlově 55 961 diváků, o 1475 víc než loni. Tržby z točny činí 37,6 milionu korun, meziročně stouply o 17 procent, přičemž divadlo odehrálo 91 představení, o šest víc než loni. Příští rok budou na otáčivém hledišti dvě premiéry: balet Šípková Růženka a opera Turandot. Prodej vstupenek začne 1. října. Informovali o tom divadelníci.

"Za jubilejní 60. sezonou Jihočeského divadla jsme ušli velkou cestu. Posunuli jsme se od experimentálního otáčka pro čtyřicet diváků poháněného lidskou silou místní vojenskou posádkou k nejnavštěvovanější open air kulturní scéně České republiky, jejíž inscenace jsou přijímány velmi kladně diváky, ale i odbornou veřejností," řekl v neděli ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.

Divadlo plánovalo 92 představení, ale kvůli špatnému počasí jedno zrušilo. Nejvíc diváků přilákal horor Dracula, představení navštívilo 11 455 diváků, bylo vyprodané z 99,9 procenta.

Sezona nabídla osm titulů, z toho premiéry hororu Dracula a dobrodružné rodinné hry Ztracený svět. Dále divadlo nasadilo komedii Dekameron, opery Rusalka, Trubadúr, Příhody lišky Bystroušky, balet Valmont a detektivní komedii Pes baskervillský s Karlem Rodenem v roli Sherlocka Holmese. Tuto inscenaci natočila Česká televize, záznam odvysílá ČT art do konce roku 2018. Vyjma Ztraceného světa mohli diváci sledovat ostatní představení i s titulky.

Narušení charakteru zámecké zahrady

Na sezonu 2019 chystá divadlo na otáčivé hlediště osm titulů. Premiéry budou dvě, 24. července baletní pohádka Šípková Růženka a 2. srpna opera Turandot. Dále to budou muzikál Divotvorný hrnec, horor Dracula, komedie Dekameron, Ženy Jindřicha VIII., opera Rusalka a Ztracený svět. Vstupenky budou oproti této sezoně mírně dražší, o kolik, divadlo neuvedlo. "Přestaneme (cenově) rozlišovat, jestli je to představení úterý, středa nebo pátek," řekl Průdek.

Otáčivé hlediště letos slaví 60 let. Podle památkářů narušuje charakter zámecké zahrady. Na to poukazuje i UNESCO, na jehož seznamu je Český Krumlov od roku 1992. Jihočeské divadlo má s památkáři smlouvu o pronájmu zahrady do roku 2020. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl na konci srpna, že točna by měla zůstat tam, kde je teď. Od roku 1958 navštívilo otáčivé hlediště 2,3 milionu diváků.