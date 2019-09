Pat a Mat na divadelních prknech. Inscenaci uvede Zlínské divadlo

Městské divadlo Zlín uvede v neděli premiéru "kutilské pohádky" Pat a Mat. Režie se ujali Tereza Volánková a Martin Dědoch. Je to velká sranda, ale sranda, která může uchvátit i dospělé, není to jen pohádka pro děti, řekla Volánková.

Pat a Mat se v inscenaci objeví v novém prostředí, a to v divadle. Musí se tedy popasovat s tamními profesemi. Tvůrci respektovali předlohu, animovaný televizní seriál o dvou nezručných kutilech Patovi a Matovi. "Asi 95 procent je zachovaných, byl to i požadavek vlastníků práv, charakter postaviček, kostýmy až po drobnosti jako barva nářadí a rekvizit je zachovaná. Jediný autorský vklad je to divadlo, v našem případě figuruje třetí postava, která ztělesňuje divadlo. Role je to hodně důležitá, protože velmi posunuje děj," uvedla režisérka.

Vtipné scénky vymýšleli režiséři spolu s herci. "Moc jsme se na to těšili, Pat a Mat rovná se tyhle gagy, byla to velká zábava," uvedla Volánková, která má vztah ke kutilství. "Od mala k tomu tíhnu, nyní zrovna s tatínkem svépomocí renovujeme dům po prababičce, tak já si to užívám. Taky se mi dějí věci, že třeba škrábu zeď a upadne mi půlka stropu, ale nespravuju to tedy parketami," uvedla režisérka.

Hlavní role ztvární herci Pavel Vacek a Josef Koller. "Pavel i já jsme stavitelé domovů, leccos jsme zjistili, že opravdu tak funguje v praxi, že si podložíte žebř dvěma kyblíky a na druhé straně vám to drží žena a dvě děti, abyste dosáhli o půl metru výš, to je běžné. Když na vás nespadne dvoupatrové lešení, tak ještě nevíte nic o stavění," uvedl Koller.

Vacek seriál poprvé zaregistroval jako malé dítě. "Vzpomínám si, že byl u nás na návštěvě strýc a ani jeho a ani mého otce jsem předtím ani dlouho potom neslyšel se tak moc smát. Tolik jsem tomu nerozuměl, protože jsem ještě neměl zkušenosti s kutilstvím. Až zpětně doceňuju, co se tam děje a čemu se tehdy smáli i oni," uvedl Vacek.

Důležitou roli v představení, ve kterém se nemluví, má hudba. Zazní původní motivy Petra Skoumala, které jsou však také upravené.