Plzeňské divadlo uvede hororové melodrama Modrovous

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla uvede 15. prosince poprvé hororové melodrama na motivy středověké legendy o krvelačném šlechtici Modrovousovi. Do hlavní role inscenace, kde hraje důležitou roli i scénická hudba, obsadila režisérka a šéfka činoherního souboru divadla Natálie Deáková Ondřeje Rychlého, který bude nejen hrát, ale i zpívat. Jeho partnerkou bude Andrea Mohylová, řekli tvůrci.

Plzeňská inscenace vychází z vlámské variace na starou francouzskou legendu o Modrovousovi od belgického dramatika Michela de Ghelderode. Podle ní je Modrovous - sir Halewyn - neodolatelný pěvec, za nímž míří fascinované ženy z široka daleka. Po jejich záhadném mizení se ale krajem šíří nenávist k tajemnému ďáblu. Rovnocenného soupeře nachází Halewyn až v krásné hraběnce z Ostrelandu Purmelende, která může být jeho zkázou i vysvobozením.

Ve francouzské legendě je Modrovous šlechtic, který brzy po svatbě s mladou dívkou musí odcestovat. Jeho novomanželka poruší zákaz a vstoupí do zapovězené komnaty. Modrovous se vrátí a chce ji zabít, je ale přemožen jejími bratry. Vlámský příběh se od francouzské legendy liší tím, že sir Halewyn - Modrovous - vábí dívky, které následně zabíjí, na svůj zpěv. "Původně jsme zamýšleli tyto dvě legendy více propojit, ale během přípravy inscenace jsme více pracovali s Ghelderodovou verzí, kde hlavní postava manipuluje s ženami pomocí svého zpěvu," uvedla Deáková.

Ghelderode podle dramaturgyně Marie Špalové ukazuje, že ďábel může mít i krásnou a vznešenou podobu. Hlavní hrdinka se v Ghelderodeho podání dokáže zlu vzepřít sama, bez pomoci mužů. Hra si všímá nejen vrahovy mysli, ale i nitra oběti.

Hra je velmi stylizovaná, po celou dobu zní scénická hudba Jakuba Kudláče. "K této hudebně dramatické formě jsme se uchýlili, abychom dali vyniknout jak hereckému, tak pěveckému talentu Ondřeje Rychlého. Modrovous bude poslední rolí, kterou nastuduje jako stálý člen činohry našeho divadla," uvedla režisérka.

Michel de Ghelderode (1898 až 1962) byl francouzsky píšící prozaik, dramatik a esejista vlámského původu označovaný za flanderského Shakespeara. Napsal stovky novel a přes šedesát divadelních her. Inspiroval se především malířstvím, které ovlivnilo tematiku jeho her, v nichž se prolíná princip dobra a zla.

Kromě Ryclého a Mohylové se na jevišti objeví například Apolena Veldová, Jana Kubátová, Martin Stránský, Štěpánka Křesťanová, Michal Štěrba a další. Scénografie je dílem Lukáše Kuchinky, kostýmy navrhla Jana Smetanová.