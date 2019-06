Polívkovo divadlo uspořádalo turnaj v kuličkách, přišel i principál

Brněnské Divadlo Bolka Polívky se popáté loučí s divadelní sezonou turnajem ve stolních kuličkách. Šest týmů změřilo síly pod širým nebem na Jakubském náměstí v centru Brna. "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se," zdůraznil při zahájení ředitel divadla Ondřej Chalupský.

Zahrát si přišel i principál Polívka, se zájmem přihlížely desítky lidí. Týmy sestavilo také třeba HaDivadlo, Jihomoravský kraj nebo Vojenský umělecký soubor Ondráš.

Stolní kuličky se hrají na stolech podobných těm kulečníkovým, avšak o něco menších, s důlkem uprostřed. Hráči si mohou sami zvolit, jakým způsobem budou kuličky cvrnkat, zda nehtem ukazováčku, anebo "placírkou", tedy boční stranou ohnutého prstu.

Divadlo Bolka Polívky sice dneškem uzavírá sezonu ve svém sídle na Jakubském náměstí, hrát ale bude i o prázdninách. Počtvrté připravilo letní scénu, tentokrát postupně na třech různých místech.

Od 10. do 13. července zhlédnou zájemci inscenace z repertoáru Divadla Bolka Polívky v amfiteátru v Mikulově na Břeclavsku, od 22. července do 3. srpna pak v Biskupském dvoře Moravského zemského muzea v Brně. Od 6. do 8. srpna se letní scéna přesune na nádvoří zámku ve Slavkově u Brna.