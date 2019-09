Před premiérou Bowieho muzikálu se promítne jeho film

Premiérovému pražskému uvedení muzikálu Lazarus od britské hudební legendy Davida Bowieho bude předcházet projekce filmu Muž, který spadl na Zemi, ve kterém popová ikona ztvárnila hlavní roli a který se mu také později stal inspirací při tvorbě jeho muzikálu. Projekce bude 8. října v žižkovském kině Aero. Informovala o tom Lucie Korbeliusová z Městských divadel pražských. Ta Bowieho muzikál uvedou na scéně Divadla Komedie.

Kinu Aero se podařilo získat k této příležitosti práva na jedno exkluzivní uvedení filmu Muž, který spadl na Zemi. V roce 1976 film natočil britský režisér Nicolas Roeg inspirován knihou Waltera Tevise. Projekce v Aeru se uskuteční za účasti tvůrců divadelního nastudování Lazara - režiséra Mariána Amslera a hereckých představitelů Igora Orozoviče, Ondřeje Rumla a dalších tvůrců. Bude se hrát od 11. října.

"Muž, který spadl na zemi, je silný, velmi nejednoznačný film, ke kterému muzikál Lazarus přímo odkazuje. Proto jsme se k tomuto snímku s herci nějakým způsobem neustále vraceli už od prvních čtených zkoušek. Teď máme skvělou příležitost užít si film na velkém plátně, a spolu s diváky tak znovu odkrývat osud Thomase J. Newtona, mimozemšťana, uvízlého mezi světy, žasnout nad skvělým hereckým výkonem Davida Bowieho a prožít si téma touhy po návratu a smutku ze samoty mezi lidmi spolu s ním," uvedla šéfdramaturgyně Městských divadel pražských Jana Slouková.

Komorní muzikál Lazarus je poslední dílo Davida Bowieho, které napsal společně s dramatikem Endou Walshem a ve kterém kromě starších hitů (Changes, Life On Mars) zazní i písně z alba Blackstar, vydaného krátce před zpěvákovou smrtí. Melancholický příběh o samotě, sebedestrukci a potřebě lásky navazuje na zmíněný film. Téma cizince mezi lidmi zůstává, přidávají se však motivy vyhoření, závislosti a především velké potřeby návratu do čistého života, světa a duše.

Muzikál Lazarus byl poprvé představen na konci roku 2015 v New York Theatre Workshop, následovalo uvedení v King's Cross Theatre v Londýně a dalších evropských městech.

Bowie, který zemřel na začátku roku 2016 ve věku 69 let, se stal jednou z ikon hudby 20. století. Vlastním jménem David Robert Jones se narodil v londýnském Brixtonu 8. ledna 1947. Umělecký pseudonym měl zabránit jeho záměně s kytaristou Davym Jonesem z kapely The Monkees. Za svůj život prodal zpěvák 140 milionů desek. Třikrát koncertoval a jednou nahrával v Česku.