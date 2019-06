Režisér Radok v Brně znovu složí inscenaci z děl dvou skladatelů

Dvě zdánlivě nesouvisející díla spojil v Národním divadle Brno uznávaný režisér David Radok. Novou operní inscenaci složí ze Tří fragmentů z Juliette od Bohuslava Martinů a Lidského hlasu s hudbou Francise Poulenka. Podobně už Radok v Brně spojil díla Bély Bartóka a Arnolda Schönberga. V obou případech šlo o koprodukci s operním domem v Göteborgu.

"Pro mě je zajímavé to, že se spojí dva příběhy, které na povrchu spolu nesouvisí, ale kde se dá najít nějaký společný jmenovatel a vytvořit ze dvou příběhů jeden příběh," uvedl Radok, který zároveň ocenil odvahu brněnského operního souboru vydávat se neprošlapanými stezkami.

Juliette od Martinů patří k nemnoha čistě surrealistickým operám. Surrealistické prvky vidí Radok i v Lidském hlasu, což je monodrama zachycující poslední hovor ženy s milencem, ze kterého ovšem publikum slyší jen jednu stranu. Navíc hovor neustále přerušují technické výpadky.

Společným jmenovatelem obou děl jsou podle Radoka dvě témata - iluze a čas. "Ta iluze je v tom, že my si vytváříme iluzi o lidech, které potkáváme, o lidech, do kterých se zamilujeme, o lidech, se kterými žijeme, ale my máme i vlastní iluzi o sobě samých," řekl Radok, který je tentokrát i autorem scénografie. Inspiroval se dílem dánského malíře Vilhelma Hammershøie.

Protagonistkou večera bude Jana Šrejma Kačírková. V první části večera ztvární Juliette, v druhé pak zůstane na jevišti sama s telefonním sluchátkem. "Bude to velká výzva, každá zkouška byla emotivně velmi náročná," řekla Kačírková. Doplnila však, že se nemůže dočkat premiéry, která bude 14. června v Janáčkově divadle. Do konce sezony následují ještě tři reprízy.

Kombinaci fragmentů z Juliette a Lidského hlasu už Radok nastudoval v Göteborgu. Hlavní ženskou úlohu tam zpívala Švédka Kerstin Avemová.