Slezské divadlo uvede 290 kilometrů od Tomáše Vůjtka

Slezské divadlo v Opavě uvede v neděli hru 290 kilometrů od současného ostravského dramatika Tomáše Vůjtka jakožto první premiéru divadelní sezony. Hra vypráví příběh advokátské německé rodiny, která žila ve městě Troppau ještě dřív, než se stalo Opavou. Divadlo hru označuje za básničku o konci světa. Oněch 290 kilometrů představuje vzdálenost z Opavy do Vídně. Za divadlo to sdělila Jana Reichelová.

"Těšit se můžete na příběh o milostných i méně láskyplných vztazích viděný očima české služky, která se dožila toho, že se Troppau stalo Opavou. Příběh o tom, jak blízko jsme měli k Vídni, a jak daleko jsme se od ní vzdálili. Příběh o roce 1918 viděný trošku jinak, než si to přejeme," uvedla dramaturgyně činoherního souboru Alice Olmová.

Větší část děje se odehrává v roce 1912, což byl podle Vůjtka idylický rok, kdy do války, o které nikdo neměl ani tušení, že by mohla přijít, zbývaly ještě dlouhé dva roky. "Všichni řešili pouze to, zda budou mluvit česky, nebo německy. Bohužel, právě to se jim stalo osudným. V tomto duchu text hry mapuje úskalí nacionalismu na obou stranách a ve výsledku vlastně končí až odsunem Němců po druhé světové válce," uvedl dramatik.

Hrdinové jsou smyšlení, ale podle Vůjtka by klidně v roce 1912 v Opavě mohli žít. "Jejich myšlení a cítění odpovídá tomu, co jsem vyčetl z dobového tisku a jiných materiálů." Hra je ale inspirována událostmi, které se skutečně staly, opírá se o historická fakta.

Vůjtek ji psal přímo pro opavskou činohru. "S uměleckým šéfem jsme se dohodli, že napíšu hru pro celý soubor. Obsazení pak vyšlo tak nějak samo, i když je pravda, že u některých postav jsem už při psaní viděl konkrétní představitele," poznamenal Vůjtek.

Režisérem hry je Ivan Krejčí, umělecký šéf ostravské Komorní scény Aréna. Autorem scény je Milan David, kostýmy vytvořila Marta Roszkopfová a hudbu složil Ondřej Švandrlík. V hlavních rolích se představí Sabina Muchová, Kamila Srubková, Daniel Volný a Jakub Stránský.