Slezské divadlo v Opavě uvede inscenaci Naše městečko

Slezské divadlo v Opavě uvede v neděli jako první premiéru divadelní sezony činoherní inscenaci Naše městečko amerického dramatika Thorntona Wildera. "Jde o poetickou hru o tom, co je pro nás samozřejmostí, a přitom to vůbec samozřejmé není," sdělila za divadlo Jana Reichelová.

Příběh se odehrává v jiném čase a ve fiktivním městečku, ale podle dramaturgyně Alice Olmové by se klidně mohl odehrávat dnes a v Opavě. "Hra nabízí poetický pohled na zdánlivě obyčejnou všednodennost dvou rodin a jejich dětí, které se do sebe zamilují a chystají svatbu... a pak přichází chvíle, kdy si hrdinka hry Emílie s hořkostí uvědomí, jak je život krátký a jak málo si ho vážíme," uvedla Olmová.

Režisérem inscenace je umělecký šéf polské scény Těšínského divadla Bogdan Kokotek, který je i výtvarníkem scény. "Naše městečko je hrou o hledání štěstí, za kterým se vydáváme třeba do světových metropolí nebo indických svatyní, a ono je přitom - bez ohledu na to, kde se nacházíme - v každém dni našeho života, jen je ho potřeba zahlédnout. A co nejdřív, aby už pak nebylo pozdě," uvedl Kokotek.

Uvedl, že text hry ho okouzlil vzrušujícím příběhem, jenž vypráví o věcech, které jsou v životě nejdůležitější a které v neustálém shonu za nevšedními zážitky lidé často přehlížejí. "Podle mého názoru je kouzlo této hry také v její jednoduchosti," uvedl režisér.

Kostýmy vytvořila Agata Kokotek, autorem hudby je Zbyhněv Siwek. V hlavních rolích diváci uvidí Libora Olmu, Martina Táborského, Ivanu Lebedovou, Daniela Volného nebo Terezu Bartošovou.