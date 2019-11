Slovácké divadlo uvede 500. reprízu Rychlých šípů

Slovácké divadlo uvede v pátek 500. reprízu komedie Rychlé šípy. Inscenaci v režii Roberta Bellana má na svém repertoáru už 19 let, sdělil ve středu herec a mluvčí uherskohradišťské scény Josef Kubáník. Co do počtu repríz i délky uvádění jde o nejúspěšnější představení divadla, které v příštím roce oslaví 75 let své existence.

Jubilejní repríza Rychlých šípů bude podle divadelníků plná překvapení. "Připravili jsme pro diváky speciální novou scénku, přivítáme herce, kteří komedií za těch téměř dvacet let prošli, a těšíme se i na skutečného Jindru Hojera, podle kterého Jaroslav Foglar jednoho z chlapců pojmenoval. Je mu už pětadevadesát let a i když je imobilní, přeje si představení navštívit, aby se mohl, jak sám říká, rozloučit se svým dětstvím," řekl Kubáník, který v inscenaci ztvárnil postavu Dlouhého bidla.

Jubilejní repríza Rychlých šípů začne ve Slováckém divadle v 19 hodin. "Když jsme v roce 2000 začali komedii ve svém volném čase jen tak pro pobavení zkoušet, počítali jsme s několika reprízami. Ani ve snu by nás nenapadlo, že začínáme přepisovat historii Slováckého divadla," uvedl herec David Vaculík, který baví diváky právě jako Jindra Hojer.

Inscenace má za sebou pozoruhodnou pouť. "Vystoupila ve více než čtyřiceti městech po celé republice, herci ji hráli na Hradě, v Národním divadle, v cirkusovém šapitó i ve sportovní hale pro dva tisíce diváků, posbírali celou řadu cen a představili se s ní v mnoha televizních pořadech včetně Manéže Bolka Polívky," uvedl Kubáník. Polívka podle něj po zhlédnutí komedie prohlásil, že dřív mívali herci v Brně mindrák z Prahy a teď už ho budou mít i z (Uherského) Hradiště.

Slovácké divadlo eviduje každoročně zhruba 8000 předplatitelů. Díky tomu je zapsáno v České knize rekordů jako scéna s nejvíce předplatiteli v České republice.