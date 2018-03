Thálii dostali Dočkalová a Bambas, čestnou cenu má i Kostka

Tereza Dočkalová a Daniel Bambas převzali v Národním divadle Ceny Thálie za mimořádné jevištní výkony v činohře v roce 2017. Dočkalová ji obdržela za roli Nory v Ibsenově dramatu v Divadle pod Palmovkou a její kolega za výkon v inscenaci Krás(k)a na scéně v Mladé Boleslavi. V kategorii opereta a muzikál si skleněnou plastiku se stylizovanou divadelní maskou odnesli Katarína Hasprová a Peter Pecha, za operu získala Thálii Maida Hundelingová a v mužské kategorii zvítězil Svatopluk Sem.

Za mimořádný baletní výkon převzali cenu Nikola Márová a Ondřej Vinklát, kteří obdrželi Thálie už v předchozích letech. Márová ji dostala před deseti lety za dvojroli Odetty-Odilie v Čajkovského Labutím jezeře ve Státní opeře Praha a Vinklát před čtyřmi lety za Romea v inscenaci Romeo a Julie Národního divadla v Praze. Nyní porota ocenila jejich vystoupení v baletu Svěcení jara v Národním divadle, kde Márová ztvárnila roli Matky a Vinklát Vyvoleného.

Sopranistku Hundelingovou porota ocenila za roli Desdemony v opeře Otello v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a jejího kolegu Sema za ztvárnění Giorgia Germonta v La traviatě v českobudějovickém Jihočeském divadle. Národní divadlo moravskoslezské je domovskou scénou i Hasprové, která dostala Thálii za roli paní Danversové v muzikálu Rebecca. Pecha ji obdržel za hlavní roli v muzikálu Rocky, který v pražském Kongresovém centru uvádí Dark style agency.

Prvním, kdo v sobotu večer na jevišti Národního divadla převzal Thálii, byl další člen Národního divadla moravskoslezského, a to Ivan Dejmal. Dostal cenu určenou činoherci do 33 let. Tutéž cenu v roce 2012 dostala i Dočkalová, která zvítězila v ženské činoherní kategorii.

Herecká asociace udělovala ceny popětadvacáté a mezi nominovanými bylo 24 umělců z 16 divadel a společností. Vedle osmi cen v jednotlivých oborech a ceny pro činoherce do 33 let udělila i pět ocenění za celoživotní mistrovství. V oboru činohra ji dostal Petr Kostka, v loutkářství loutkovodič Hurvínka Bohuslav Šulc, v opeře Miroslav Švejda, v tanečním oboru Richard Böhm a v muzikálovém Jiří Korn. Kolegium pak za mimořádný umělecký přínos českému divadlu ocenilo zakladatele Černého divadla Jiřího Srnce.

Novinkou pak byla cena za šíření divadelního umění v televizi, kterou asociaci udělila televiznímu režisérovi Františku Filipovi.