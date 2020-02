To nejlepší z newyorské Broadwaye

Divadlo na Vinohradech bude v neděli 29. března od 20.00 hostit premiéru nové koncertní show Today on Broadway. Během jednoho koncertního večera diváky provede newyorskou ulicí Broadway a melodiemi z těch největších světových muzikálů v podání sólistů z řad umělecké agentury JP & People.

Po loňském úspěšném uvedení koncertu The Greatest Show, který se stále těší diváckému zájmu v Divadle Hybernia, přichází Jiří Peter se svým týmem s dalším koncertním projektem. Today on Broadway je poctou proslulé newyorské divadelní ulici v autentické interpretaci českých umělců. Cesta ulicí začne těmi největšími ze všech muzikálů, Les Misérables a Jesus Christ Superstar, pokračovat bude přes klasiky z produkce Disney, jako jsou Tarzan, Lví král a Kráska a zvíře. Současnou tvorbu představí titul Dear Evan Hansen z pera autorského dua Pasek & Paul, který je aktuálním číslem jedna na newyorské Broadwayi i v londýnském West Endu.

Na pódiu se mimo jiné objeví Andrea Holá, Iva Marešová, Martin Šemík, Filip Antonio a Michal Skořepa. Další jména budou brzy oznámena. Všechny písně, z nichž se některé pyšní cenami Grammy a Tony, budou interpretovány v nabitých aranžích za doprovodu bubenické sestavy Tokhi & The Groove Army ve svém původním anglickém znění. Tokhi se spolu s Alešem Hávou ujal také hudební režie a celkovou režii večera si vzal za úkol Jiří Peter, který se spolu s Hankou Hoškovou podílel i na scénáři. Pěvecké nastudování zajišťuje Iva Marešová, pohybovou asistenci Ivana Hannichová, scénografii má na starosti Pavel Svoboda a světelný design Lukáš Dřevjaný.

"Today on Broadway původně vznikla jako nějaká má ideální představa o tom, jak by si ty nejlepší muzikálové písně zasloužily být interpretovány," uvedl tvůrce projektu Jiří Peter. "Začal jsem o tom mluvit s kolegy a nakonec se dala dohromady skvělá skupina zajímavých lidí, se kterou chceme tímto počinem vzdát poctu muzikálu jako takovému, a vlastně mu tak trochu poděkovat za to, jak ovlivnil naše životy."

Vstupenky na představení, zaštítěné uměleckou agenturou JP & People, v ceně 850-1250 korun jsou v prodeji v síti Ticketmaster a na pokladně Divadla na Vinohradech. Pořadatel navíc připravuje speciální balíčky pro fanoušky. Broadway Experience vezme diváky do zákulisí divadla, kde se budou moci během zkoušky setkat s interprety; Broadway Package bude obsahovat upomínkové předměty v podobě programu, tašky, knihy a kšiltovky a k dispozici budou také sběratelské vstupenky Collectible Tickets vyrobené v USA.