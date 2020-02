V Londýně se chystá světová premiéra nové Stoppardovy hry

V londýnském West Endu probíhají poslední přípravy na chystanou světovou premiéru nové hry známého dramatika Toma Stopparda, který se poprvé zaměřil na své židovské kořeny a napsal příběh o dramatických osudech vídeňské rodiny v 1. polovině 20. století. Inscenaci českého rodáka s názvem Leopoldstadt režíruje další slavný divadelník Patrick Marber a jednu z hlavních rolí ztvárnil Stoppardův 45letý syn Ed.

Inscenaci v divadle Wyndham's Theatre mohou diváci v předpremiéře zhlédnout už od 25. ledna, premiéra bude 12. února. Představení bude na programu denně kromě neděle až do května.

"Chtěl jsem napsat 'velkou' hru a neměl jsem žádné jiné nápady než tenhle," popsal Stoppard vznik svého nejnovějšího textu v rozhovoru s novinářem deníku The Times of Israel. To, že jeho první text, který se dotýká tématu holokaustu a tragického osudu Židů, se na jevišti objevil krátce po připomínce 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim, je podle něj náhoda.

Stoppard se narodil v roce 1937 ve Zlíně a se svými židovskými rodiči Marthou a Eugenem Sträusslerovými uprchl už jako dvouletý nejprve do Singapuru a později do Indie. Po tragické smrti otce se jeho matka podruhé vdala za britského důstojníka Kennetha Stopparda a spolu s ním se po válce rodina přestěhovala do Anglie. Dramatik o svých židovských kořenech a raném dětství mnoho nevěděl až do začátku 90. let, kdy mu o jeho rodokmenu povyprávěla sestřenice. Od ní se například dozvěděl, že všichni jeho prarodiče a další příbuzní z matčiny strany zahynuli během holokaustu.

V rozhovoru pro deník The Times ovšem Stoppard zdůraznil, že se pečlivě vyhýbal tomu, aby hru někdo spojoval s jeho vlastním příběhem a hledal v ní autobiografické prvky. "(Hrdina) Leo přijel do Anglie v roce 1939. Já přijel v roce 1946. A navíc, když jsem dorazil, mluvil jsem anglicky. Takže autobiografické rysy tu nejsou ani náznakem. Schválně jsem se zaměřil na vídeňskou rodinu, abych se od hrdinů mohl distancovat," řekl dramatik.

Hra Leopoldstadt dostala jméno podle vídeňské čtvrti, kde před druhou světovou válkou žilo z velké části židovské obyvatelstvo. Právě tady se začíná odvíjet příběh židovského podnikatele Hermanna Merze, který se ožení s katoličkou a snaží se své rodině zajistit vzestup mezi městskou smetánku. Do cesty se mu ovšem postaví dějinné události počínaje první světovou válkou, hospodářskou krizí a obsazením Rakouska nacistickým Německem a konče vyvražděním 65 tisíců rakouských Židů během druhé světové války. Velká historie je ovšem pro Stopparda jen kulisou na pozadí v podstatě intimního rodinného portrétu, píše se v synopsi na stránkách divadla.

Dvaaosmdesátiletý Stoppard nyní představuje novou hru po pěti letech, naposledy v roce 2015 měla premiéru jeho hra Obtížný problém. Autor více než 30 divadelních dramat získal několik cen Tony, cen Laurence Oliviera a také Oscara za scénář ke snímku Zamilovaný Shakespeare.