Zemřel Joe Masteroff, libretista slavného muzikálu Kabaret

Ve věku 98 let zemřel v pátek autor libreta úspěšného muzikálu Kabaret Joe Masteroff. Muzikál v roce 1967 získal osm prestižních divadelních cen Tony a dočkal se více než 1100 repríz.

Masteroff zemřel v Englewoodu v New Jersey. "Hluboce truchlíme nad smrtí našeho přítele Joea Masteroffa, jedno z mistrů velkých amerických muzikálů 20. století. Jeho She Loves Me a Kabaret pomohly vytvořit naše divadlo a my jsem měli tu čest dávat je na Broadwayi," sdělil umělecký ředitel divadelní společnosti Roundabout, která produkovala několik Masteroffových představení, Todd Haimes.

"Joe byl blízký spolupracovník, legendární mozek a drahý přítel. Myslíme na jeho přátele a rodinu a modlíme se s nimi," dodal.

Masteroff v rozhovoru z roku 2015 přiznal, že jeho dílo není rozsáhlé. "Má kariéra byla omezená, ale to je v pořádku," řekl tehdy.

Rodák z Filadelfie se v mládí chtěl stát autorem divadelních her a po vojenské službě za 2. světové války absolvoval kurz psaní. První úspěch zaznamenal až s komedií The Warm Peninsula, která se hrála na Broadwayi a objevila se v ní hvězda Julie Harrisová.

Jednou mi zavolal můj agent a řekl, že má výbornou zprávu, protože Julie Harrisová chce v té hře vystupovat. A nejen to, chtěla s ní také rok jezdit po Spojených státech a přivézt ji do New Yorku. Ten den změnil můj život, popsal své začátek Masteroff. Tento kus se na Broadwayi hrál sice jenom šestaosmdesátkrát, ale Masteroffa už si všimli. Požádali ho, aby napsal text k muzikálu She Loves Me, jehož producentem byl legendární Hal Prince. Muzikál byl v roce 1964 nominován na pět cen Tony a jeho nová verze z roku 1993 na Broadwayi získala Olivierovu cenu.

O Kabaretu, zasazeném do Berlína 30. let, Masteroff před třemi lety řekl, že ho považoval za problematický. "To, že to zabralo, bylo příjemné překvapení," řekl. "První tři nebo čtyři dny lidé odcházeli ze sálu. A ve velkém počtu. Přišli na muzikál s názvem Kabaret a to představení jim připadalo divné. Někteří byli zklamaní. Jakmile ale vyšly recenze, tohle skončilo," vzpomněl Masteroff.

Kabaret je považován za nevlivnější muzikál 60. let. Šest let po premiéře pak přišla do kin filmová verze s mírně pozměněným dějem, ve které hlavní ženskou roli vytvořila Liza Minnelliová a její mužské protějšky Michael York a Helmut Griem. Film slavil úspěchy u diváků i kritiky, získal celkem osm Oscarů.