Zlínské divadlo uvede v české premiéře inscenaci Osobní poplach

Zlínské divadlo uvede v sobotu v české premiéře inscenaci Osobní poplach. Jde o jevištní ztvárnění stejnojmenné knihy zlínského spisovatele Josefa Holcmana. Režie se ujal Břetislav Rychlík.

"Je to inspirováno z velké části knihou Josefa Holcmana o jeho strýci Jožkovi Slovákovi z horňácké Velké nad Veličkou, řezníkovi, humanistovi, filozofovi samoukovi, alkoholikovi od přírody a bojovníku s alkoholem, ale také muži, který prokázal velkou odvahu v lásce ke své nemocné ženě. Je to taky inspirované mými zkušenostmi z Horňácka a Moravského Slovácka, objevují se tam věci v ritualizované podobě inspirované duchovní kulturou Slovácka, lidovou písničkou a tak dále," řekl Rychlík.

Režiséra kniha zaujala zejména silou příběhu. "Chlap, který vypadá jako Paul Newman si vezme ženskou, která těžce onemocní a řeknou mu, že nikdy nebudou mít děti, přidá se jí k tomu ještě roztroušená skleróza. To je nebývalý příběh v dnešním světě, když se lidé rozvádějí kvůli každé prkotině," uvedl Rychlík. Zaujalo ho také, jak Slovák bojoval s alkoholem a současně byl vtipný a pohotový.

Holcmanova kniha začíná vyprávěním autora od jeho dětství po smrt Jožky, ve druhé polovině Jožka vypráví od vlastní smrti po své dětství. "Jak je to vystavěné rafinovaně literárně, nejde to převést stejně na jeviště, našel jsem divadelní metaforu. První půlka je dost odvázaná, plná barvitých dějů, prochází tam Jízda králů, hody, Jožka je zábavný a uráží tam komunisty a druhá půlka je jak z Dostojevského, tam se to zlomí do zápasu, kdy se také zhorší stav jeho ženy," uvedl režisér.

V hlavní roli "balady o řezníkovi" diváci uvidí Zdeňka Julinu. Podle herce musel být Slovák hodně zajímavý člověk. "Děsí mě na něm alkohol, strašně se mi třeba ale líbí, že je to řezník, který má rád zvířata," uvedl Julina. Ve hře hraje sám sebe také Holcman, jeho mladší vydání hraje Holcmanův syn Jan. "Snažím se nepřipouštět si, že je to o naší rodině, a brát to jako roli. Ale někdy je to zvláštní, třeba když jsou promítány fotky, kde jsem já jako malý na zabíjačce," uvedl Jan Holcman.

Významnou roli hraje hudba. "Autorem scénické hudby včetně malé operní vsuvky s názvem Zabíjačka je muzikantská legenda Jiří Pavlica. Na své si přijdou i milovníci lidové kultury. V inscenaci se objeví Jízda králů, hody, kaplička i vinné sklepy," uvedl Rychlík.