Do Liberce se přestěhuje Anifilm, otevřít by mělo i muzeum

Liberec se stane od příštího roku pořadatelem uznávaného filmového festivalu Anifilm. Mezi očekávané události patří i otevření Severočeského muzea v Liberci či nového pavilonu nemocnice v Jablonci. Motoristy zřejmě nejvíce zasáhne rekonstrukce křižovatky na čtyřproudé silnici z Liberce směrem do Prahy. Zaznít by měl rozsudek v kauze, v níž mezi obžalovanými figuruje hejtman Martin Půta.

V Liberci se Anifilm bude konat poprvé příští rok od 5. do 10. května, mezinárodní festival animovaného filmu se sem přestěhuje po 18 letech z Třeboně. "Myslím si, že to výrazně posílí naší pozici, jak kulturní, tak z hlediska cestovního ruchu, protože to sem přijede celý svět, a to není pro Liberec úplně obvyklá situace. To je, jako kdyby se sem stěhoval filmový festival z Karlových Varů, akorát, že jsme v žánru animovaného filmu," uvedla krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová (SLK).

V příštím roce by mělo skončit několik nákladných rekonstrukcí, Severočeského muzea v Liberci za 143 milionů korun či poutního kostela v Horní Polici na Českolipsku za více než 100 milionů. Na konci příštího roku by měla být zcela funkční nově postavená atypická přístavba muzea v Jablonci ve tvaru skleněného krystalu. Její vybudování včetně vytvoření stálé expozice vánočních ozdob bude stát přes 70 milionů. V Jablonci finišují i práce na stavbě nového pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice, což je největší investice města v novodobé historii. Vyžádala si přes 150 milionů, pavilon by měl začít sloužit pacientům od března.

Na jaře by naopak měla začít rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky silnice 35 se silnicí 65 na Jablonec u Rádelského Mlýna. Náklady stavby odhadli projektanti na téměř 400 milionů bez daně, přestavba křižovatky bude příští rok největší akcí Ředitelství silnic a dálnic v kraji. Naplánovaná je na dva roky. Naopak skončit by měla oprava krajské silnice 610 z Turnova na hranici se Středočeským krajem za 205 milionů. V krajském Liberci bude z investičních akcí nejdražší přestavba nevyužívaného Liebiegova paláce na polyfunkční komunitní centrum. Náklady přesáhnou 200 milionů, většinu by měla pokrýt evropská dotace. Práce by měly začít na jaře a skončit do konce roku 2021.

Příští rok by měl zaznít rozsudek v korupční kauze, v níž je mezi obžalovanými hejtman Půta. Kauza je spojená s dvěma libereckými projekty zdejší obecně prospěšné společnosti Geotermální energie pro občany, jež na ně neúspěšně chtěla získat evropské dotace. Půta je obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby s trestní sazbou od pěti do deseti let vězení. Podle obžaloby úplatek pro něj činil 830 tisíc korun, Půta obvinění odmítá.

Z kulturních akcí bude mezi nejnavštěvovanější zřejmě opět patřit multižánrový festival Benátská!, který oslaví 28. narozeniny. Akce se odehraje od 23. do 26. července v Liberci. Na festivalu vystoupí na čtyřech pódiích přes 60 kapel, letos akce zlákala přes 40 tisíc návštěvníků.