Festival Letní Letná uvede provazochodkyně

Provazochodkyni, cirkusový muzikál, tanec s ohněm anebo třeba, co se děje s duší zraněného na operačním sále, představí návštěvníkům 16. ročník festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná v Praze. Festival začne 14. srpna a potrvá do 1. září. Na tiskové konferenci to oznámili pořadatelé.

Festival zahájí provazochodkyně Tatiana-Mosio Bongongaová, která se ve výšce 35 metrů na 350 metrů dlouhém laně projde od právnické fakulty na Dvořákově nábřeží přes Vltavu až do Letenských sadů za doprovodu živé hudby. Umělkyně z francouzského souboru Cie Basinga své umění na festivalu předvedla už před šesti lety, kdy vystoupala na vrchol šapitó. "Provazochodectví se věnuji 25 let. Cílem projektu, který jsme připravili pro Prahu, je přivést lidi z centra města na Letnou, kde se odehraje celý festival a doprovodný program," řekla Bongongaová.

Zahajovací večer bude na Letné pokračovat tanečně-akrobatickou show inspirovanou šamanismem a mystikou v podání Blackout paradox. Dvě cirkusové disciplíny, stojky a vis za vlasy, v sobě kombinuje pouliční představení Cink The Universe. První festivalový den zakončí argentinsko-španělská kapela La Orquesta Informal koncertem ve festivalovém baru.

Letošní festival bude hostit čtyři zahraniční soubory. Diváci například uvidí premiéru novocirkusového muzikálu Tabernak v podání Cirque Alfonso. Kanadský soubor navštívil festival už v roce 2017 a sklidil úspěch s troufalým představením Barbu. Letošní novinka je vsazena do prostředí malého vesnického kostela, který je centrem komunity venkova, odkud Kanaďané pocházejí.

Po osmi letech se vrací také trojice akrobatů z Theatre d' Un Jour. Ke spolupráci si přizvali sopranistku Julii Calbetovou, která bude jejich představení Strach - A Fear Song doprovázet zpěvem. Poprvé mimo domovskou Francii se na festivalu představí 17 artistek ze souboru Portés de Femmes s představením Projet.PDF, v němž kombinují akrobacií s divadelními prvky. Dalším zahraničním hostem je Cirque Atal a jejich představení Cirkusová sezona, které propojuje tradiční a nový cirkus. "Je to pocta tradičnímu cirkusu, ale zároveň si z něj dělá trochu legraci," řekl ředitel festivalu Jiří Turek.

Premiéru nového představení Hrdinové na festivalu uvedou čeští Losers Cirque Company, kteří na něm spolupracovali s uměleckým ředitelem Národního divadla Danielem Špinarem a choreografem a mimem Radimem Vizvárym. "Přichystali jsme si spojení pantomimy a nového cirkusu, které v českých podmínkách dosud nebylo. A neviděl jsem ho ani ve světovém," uvedl principál souboru Petr Horníček. "Rozhodli jsme se prozkoumat hlubiny člověka ve chvíli, kdy leží po autonehodě v kritickém stavu na operačním sále. Duše se dívá na tělo a přemýšlí, jestli se do něj má vrátit nebo ne," řekl Špinar. Členové souboru na festivalu také uvedou svá starší představení Ego či Kolaps.

Divadelní soubor Vosto5 v loutkohereckém představení Slzy ošlehaných mužů odvypráví příběh lyžařů Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. Ve svém druhém festivalovém představení Stanď'artní kabaret budou improvizovat na místě.

Doprovodný program umožní návštěvníkům naučit se žonglovat anebo si vyzkoušet umění chůze na laně s balanční tyčí. Děti se mohou zúčastnit Letního Letňáku, letní festivalové školy, kde se učí základům herectví, žonglování či práce s hlasem.