Festival Pacovský poledník se po roční odmlce vrací

Po loňské přestávce se do Pacova na Pelhřimovsku vrátí festival Pacovský poledník. Program sedmnáctého ročníku láká návštěvníky na hudbu a divadlo. Představí se třeba zpěvačka Marta Töpferová, kapely Longital, Gingerhead a The Bladderstones, ale také parta klarinetistů či brněnská kapela hráčů na ukulele. Divadelníci z Líšně předvedou jevištní reportáž Putin lyžuje, která zpracovává téma nástupu Vladimira Putina k moci. Řekla to pořadatelka Jana Hrušková. Festival začíná v pátek 17. srpna a potrvá do neděle.

Töpferová v Pacově zahraje v pátek společně s houslistou Stanislavem Palúchem a cimbalistou Marcelem Comendantem. Představitelka worldmusic vydala devět alb a má za sebou koncerty na pódiích v Londýně či v New Yorku.

Sobotní hudební program začne v zámecké zahradě koncertem české kapely Gingerhead. Parta hudebníků v minulosti hrála třeba ve skupinách Tata Bojs, Walk Choc Ice nebo Ivan Král band. Podruhé do Pacova zavítají slovenští Longital, prvně se představili na devátém ročníku festivalu v roce 2009.

Návštěvníkům se předvede také mezinárodně ceněný soubor Clarinet Factory. Čtyřčlenný soubor klasicky vzdělaných hudebníků, jehož členy jsou Jindřich Pavliš, Luděk Boura, Vojtěch Nýdl a Petr Valášek, vydal několik alb se soudobou klasickou a alternativní hudbou. Hrál třeba i na koncertech Bobbyho McFerrina. Hity různých světových interpretů v podání na ukulele předvede kapela Ukulele Orchestra jako Brno.

Stan v areálu pacovského zámku bude v sobotu odpoledne patřit brněnskému Divadlu Líšeň a jeho inscenaci s názvem Putin lyžuje. Jde o politickou frašku, která zpracovává téma nástupu ruského prezidenta k moci a směřování Ruska k totalitě. Jevištní reportáž byla inspirována knihou zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské Ruský deník. Diváci rovněž budou moci v Pacově prožít příhody dospívajícího chlapce v socialistickém Československu v podání Divadla Pecka nebo příběhy rodinného života Palestince Husama, který se narodil a vyrostl v utečeneckém táboře. Husam je absolventem katedry loutkového a alternativního divadla pražské DAMU.

Nedělní program festivalu ocení zejména milovníci akustické hudby a archaických nástrojů. V zámecké zahradě se rozezní obří dvoumetrový gong, navažská flétna, australské didgeridoo a domorodý australský zpěv.

Název vícežánrového festivalu vychází ze skutečnosti, že Pacovem prochází 15. poledník určující středoevropský čas. První ročník se uskutečnil v roce 1999. Více informací k festivalu lze najít na www.polednik.cz.