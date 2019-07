Agnieszka Hollandová dotočila Šarlatána s Ivanem Trojanem

Režisérka Agnieszka Hollandová dotočila na začátku července film Šarlatán, který vypráví o českém lidovém léčiteli Janu Mikoláškovi. Po 36 natáčecích dnech patřila poslední klapka filmu osmnáctiletému Josefu Trojanovi, který hraje Mikoláška v nejmladším věku. Dalších několik desítek let života léčitele, který zasvětil svůj život péči o nemocné, ztvárnil jeho otec Ivan Trojan. Do českých kin by měl snímek dorazit počátkem příštího roku. Za tvůrce o tom informovala Gábina Vágner.

Scénář napsal Marek Epstein. "Myslím si, že je to nejlepší scénář, jaký kdy Marek Epstein napsal. Zároveň to bylo to nejnáročnější, co jsem kdy točil. Obsáhl jsem tři věková období, ta postava je velmi rozporuplná a scénář se pohyboval v několika časových rovinách, takže jsem musel být velmi dobře připravený," uvedl Ivan Trojan.

Historické drama sleduje osudy českého lidového léčitele Mikoláška, jenž pomohl podle dobových zdrojů více než pěti milionům pacientů. Bez ohledu na dobu a režim a bez lékařského vzdělání diagnostikoval a bylinkami léčil nemocné ze všech společenských vrstev. Sám ale bojoval s vnitřními démony. "Uměl pomoct lidem, ale zároveň si uvědomoval, že potřebuje pomoct i sám sobě," podotkl Ivan Trojan.

Výraznou roli léčitelova asistenta si zahrál slovenský herec Juraj Loj, pro kterého to byla první práce s Hollandovou. "Je to obrovská osobnost, neskutečně vitální žena, která dává strašně moc energie do projektu i všem ostatním, je to takový hnací motor," uvedl Loj.

"Jsem tak trochu Češka"

Filmy Hollandové získaly řadu ocenění, například snímek Evropa, Evropa z roku 1990 obdržel mimo jiné Zlatý glóbus a nominaci na Oscara pro nejlepší scénář. V Česku je Hollandová známá především díky oceňované minisérii o Janu Palachovi Hořící keř z roku 2013, kde si zahrál i Ivan Trojan.

Polská režisérka a scenáristka Hollandová, která v roce 1971 absolvovala pražskou FAMU, před dvěma lety převzala titul doctor honoris causa Akademie múzických umění (AMU) v Praze. Na festivalu Febiofest tehdy představila svůj nový film Přes kosti mrtvých. Detektivka s prvky černé komedie vznikla na motivy knižního thrilleru spisovatelky Olgy Tokarczukové a Hollandová ho označila za svůj nejvíce "český" film. Na scénáři filmu s Hollandovou spolupracoval scenárista Štěpán Hulík, střihačem filmu byl Pavel Hrdlička a jednu z důležitých rolí ve snímku ztvárnil Miroslav Krobot.

"Mám velmi dobrou zkušenost s českými štáby. Možná k tomu přispívá i fakt, že jsem sama tak trochu Češka, znám tuhle zemi, mám tady nějakou minulost, mluvím česky, všichni mě tady berou za svou, takže točit tady je vždy velmi příjemné," konstatovala Hollandová, která teď na snímku Šarlatán pracuje se střihačem a hudebním skladatelem ve Francii. První verze střihu by měla být hotová na podzim.