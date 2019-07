Arnold Schwarzenegger má narozeniny. V čem nejvíce zazářil?

Symbol kulturistiky, bývalý guvernér Kalifornie a hvězda akčních sci-fi filmů 80. a 90. let. Původem Rakušan, v Americe žijící sportovec, politik a herec Arnold Schwarzenegger dnes slaví své 72. narozeniny. Při této příležitosti jsme se podívali na jeho filmografii a vybrali pět nejzajímavějších filmů, ve kterých si zahrál. Asi nepřekvapí, že všechny jsou především akčního žánru.

Terminátor (1984)

James Cameron (Titanic, Avatar) je režisérem velkých filmů. Když začátkem 80. let poslal do světa svůj vůbec první celovečerní film Piraňa 2: Létající zabijáci, šlo o pořádný průšvih. Reputaci si však nahradil už o pár let později, a to absolutním trhákem v podobě Terminátora, který se v průběhu let stal kultovním sci-fi, které i přes viditelně slabou kvalitu má pokračování i dnes.

Schwarzenegger jako perfektní, nezničitelný stroj Skynetu má jediný úkol: vrátit se z budoucnosti a zabít Sáru Connorovou (Linda Hamiltonová), která je klíčem k vítězství ve válce mezi stroji a lidmi. Pohlcující atmosféra, nemilosrdná hrouda svalů naprogramovaná zabíjet a všudypřítomný strach, protože Terminátorovi prostě nelze utéct.

Predátor (1987)

Džungle, vyspělý mimozemský lovec a svalnatý Arnold v čele amerického komanda. Jako zkušený major Dutch Schaefer sice se svou jednotkou zachrání americké vojáky před partyzány, poté ale následuje mnohem těžší boj.

Predátor je další klasikou, která je jedním ze symbolů akčního filmu 80. let. Podobně jako u Terminátora je hlavní devízou filmu navození až hororové atmosféry, která s přibývajícím časem jen a jen houstne.

Total Recall (1990)

Znovu sci-fi odehrávající se v budoucnosti. V Total Recall je ze Schwarzeneggera obyčejný stavební dělník, který nemá lehké spaní. Rozhodne se tak využít nabídky netradiční cestovní kanceláře, která nabízí dovolenou formou implantovaných vzpomínek, aby se vypořádal se svou noční můrou odehrávající se na Marsu.

Film je předlohou knihy Philipa K. Dicka, který napsal řadu populárních sci-fi (Blade Runner, Minority Report), režisér Paul Verhoeven (RoboCop, Hvězdná pěchota) pak snímku dodává svůj osobitý zábavný styl smíchaný s nemilosrdným násilím a navrch přidává Sharon Stoneovou v roli pořádné potvory.

Terminátor: Den zúčtování (1991)

Už první díl Terminátora byl skvostem, přesto se Cameronovi podařilo po sedmi letech skoro nemožné a pokračování nastavilo laťku ještě výš. V očích mnoha fanoušků jde o nejlepší díl celé série. Aby také ne, z vraždícího Arnolda se stal ochránce. Prohození rolí ze záporáka v dobráka s sebou přineslo řadu humorných momentů, přičemž atmosféra strachu a zůstala netknutá.

Nehledě na lepší digitální triky se přidalo na akci, zvýšilo se napětí, a především si divák vypěstoval citové pouto k postavě, kterou v prvním filmu znal jen jako brutální vraždící stroj. Hodně památná je také například scéna: Hasta la vista, baby

Pravdivé lži (1994)

Abychom ale nezůstali jen u akčních drsných sci-fi dramat, tak jsme vybrali i jeden z odlehčených filmů, a opět z dílny Camerona. Ten postavil rodilého Rakušana do role zvláštního agenta, který svou práci tají před rodinou. Pro svou vlast je ochoten udělat cokoliv, zvládne ale zachránit i své manželství?

S herečkou Jamie Lee Curtisovou to Arnoldovi ve filmu náramně klape, některé scény a hlášky jsou natolik památné, že jde dozajista o jednu z nejlepších akčních komedií vůbec.