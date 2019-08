Be2Can představí vítěze prestižních filmových festivalů

Držitele hereckých cen z letošního Berlinale a ceny za režii a ceny poroty z Cannes představí 6. ročník přehlídky Be2Can, který se v pražském kině Lucerna uskuteční od 2. do 8. října. Ústředním tématem letošního ročníku je hledání domova a překračování hranic. To je téma i filmu Synonyma izraelského režiséra Nadava Lapida, vítěze Zlatého medvěda z letošního festivalu v Berlíně. Druhým tématem Be2Can jsou problémové děti. Za pořadatele o tom informovala Hedvika Petrželková.

Podobně jako hrdina autobiografické satiry Synonyma mladý Yoav hledá alternativní domov hlavní postava snímku To musí být nebe Elii Suleimana. Režisér, který si odnesl zvláštní uznání poroty v Cannes, film věnoval Palestině, do které se podle filmových odborníků nebojí svým svérázným, ale zároveň poetickým humorem opřít stejně jako do Francie nebo USA.

Drsnější variantou hledání svého místa na světě přináší drama Bídníci. Film inspirovaný pařížskými nepokoji z roku 2005 se odehrává na půdě současného Montfermeilu, stejného místa, kde se bouřili slavní Bídníci Victora Huga. Debut režiséra Ladje Ly si z letošního Cannes odnesl Cenu poroty. S druhým tématem Be2Can, kterým jsou problémové děti, pracují bratři Dardennové ve filmu Mladý Ahmed. Portrét belgického muslima, kterého navzdory liberální výchově vliv bigotního imáma dovede ke krajnímu činu, si z Cannes odnesl cenu za režii.

Stříbrného medvěda / Cenu Alfreda Bauera pro film, který otevírá nové perspektivy, si na letošním Berlinale vysloužil film Narušitel systému. Debut režisérky Nory Fingscheidt s mladou Helenou Zengelovou v hlavní roli je příběhem o limitech systému péče o dítě i hranicích osobní svobody.

Rodinu v hlavní roli přináší i neokázalý čínský film Sbohem, můj synu uznávaného režiséra Wanga Siao-šuaje reflektující skrze osobní lidské drama odvrácenou stránku čínské kulturní revoluce a zejména politiky jednoho dítěte. Oba představitelé hlavních rolí, herec Wang Ťing-čchun a herečka Jung Mej, byli oceněni Stříbrnými medvědy na Berlinale za nejlepší herecké výkony.

V české premiéře na Be2Can dále představí novinku enfant terrible britského filmu Kena Loache Pardon, nezastihli jsme vás. "Když budeme problémy řešit, lidé nebudou naštvaní, a když nebudou naštvaní, nebude žádná extrémní pravice," uvedl osmdesátiletý režisér po premiéře svého filmu v Cannes.

Úvahy o smrti a osudu vnáší do letošní festivalové nabídky snímek kanadského režiséra Denise Côtého Antologie města duchů, situovaný do zapadlé vesnice kdesi na kanadském venkově. Be2Can 2019 také nabídne naturalistický portrét sériového vraha U Zlaté rukavice, který natočil přední německý režisér tureckého původu Fatih Akin, který ve své tvorbě úspěšně spojuje artové ambice a schopnost oslovit mainstreamového diváka.

V Praze a dalších městech České republiky se již několik let na podzim koná filmová přehlídka Be2Can, která nabízí úspěšné a dramaturgicky výrazné filmy z festivalů Berlinale, Benátek a Cannes. Program loňské přehlídky zahájil držitel Zlaté palmy z Cannes, drama Zloději japonského režiséra Hirokazua Koreedy. Letošní program kin festivalu bude zveřejněn na www.be2can.eu.