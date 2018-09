Benátský festival ovládla horečka jménem Elena Ferrante

Benátského filmového festivalu se zmocnila horečka jménem Elena Ferrante. Festival uvedl v předpremiéře dva první díly televizního seriálu, který se zakládá na Neapolské sáze této autorky, která svou identitu skrývá. Tetralogie, která pojednává o celoživotním přátelství dvou žen na pozadí poválečné Itálie, se po celém světě prodalo přes deset milionů výtisků.

Seriál režíroval italský filmař Saverio Costanzo, který je podepsán také pod snímky Hladová srdce anebo Osamělost prvočísel.

"Mé jméno producentům navrhla sama Elena Ferrante. Její knihy už jsem předtím četl a nikdy by mě samotného nenapadlo převést je do filmu. Když mi to navrhli, neváhal jsem ani minutu," řekl 42letý režisér.

Třebaže Costanzo prozradil, že se záhadnou spisovatelkou spolupracoval - pravidelně si prý posílali maily -, k její identitě se nevyjádřil.

"Nemůžeme vám prozradit, kdo to je, ale na projektu od samého počátku spolupracovala. Dohlížela na něj," uvedl scénárista seriálu Francesco Piccolo.

Seriál koprodukují italská televize RAI a americká HBO, které spolu takto spolupracují poprvé. První řada má osm dílů a pokrývá dětství a dospívání dvou přítelkyň. Jsou plánovány ještě tři řady, z nichž každá bude věnována dalšímu ze tří zbylých svazků tetralogie, která byla přeložena do 40 jazyků, mimo jiné i do češtiny.