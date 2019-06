Bohumínské letní kino odstartuje sezonu snímkem John Wick 3

V Bohumíně na Karvinsku začne v pátek svou sezonu letní kino, které bude v provozu během celých prázdnin. Pro příznivce kinematografie jsou letos připraveny speciálně zaměřené dny, kdy každý den v týdnu bude vyhrazen konkrétnímu filmovému žánru, řekla mluvčí radnice Lucie Balcarová.

Kino připravilo hudební pondělky, sci-fi úterky, komiksové středy, premiérové čtvrtky, akční pátky, komediální soboty a hororové neděle.

"Budeme promítat každý den, pokud přijde alespoň jeden divák. Promítáme tedy i za deště, kdy si diváci mohou sednout na židle pod stříšku letního kina. K dispozici budou zdarma repelenty proti komárům, deky, podsedáky a moderní sociální zázemí," uvedl Karel Balcar, ředitel K3 Bohumín, které letní kino provozuje.

Vstupné na promítání se pohybuje od 80 do 130 korun za osobu. Na začátku prázdnin se budou představení promítat ve 21.30, postupně se bude čas promítání upravovat podle dřívějšího západu slunce. Letošní sezonu odstartuje akční snímek John Wick 3 s Keanu Reevesem v hlavní roli. Program najdou zájemci na www.k3bohumin.cz.

Návštěvnost letního kina v bohumínském parku Petra Bezruče byla loni téměř 1500 lidí, nejúspěšnější byly snímky pro děti. "Letos máme opět připravenou sérii animovaných filmů, pohádek a rodinných komedií," doplnil Balcar. Promítání pro děti začne v neděli 18. srpna a potrvá do konce prázdnin. Vstupné bude 50 korun, začátky jsou naplánovány na 20.30.

Promítání pod širým nebem v kraji nabízejí i další města. Ve Frýdku-Místku mohou zájemci do letního kina vyrazit každou středu. Promítá se přitom pokaždé jinde ve městě. Filmové projekce, které budou trvat až do konce prázdnin, začínají po setmění a jsou zdarma. V ostravské městské části Poruba si zase lidé volí film pro letní kino v anketě, letos tak 24. července na louce u Francouzské ulice uvidí úspěšnou českou komedii Ženy v běhu. V pátek zahájí sezonu i letní kino v Karviné, a to snímkem Jak vycvičit draka 3. Školáci, co přinesou vysvědčení, získají padesátiprocentní slevu, ti s vyznamenáním budou mít vstup zdarma.