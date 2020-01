Bond může být jakékoli pleti, ženou ale nebude, tvrdí producentka

Dlouholetá producentka bondovek Barbara Broccoliová připustila, že postava Jamese Bonda nemusí být výhradně běloch, vyloučila však myšlenku, že by postavu měla v budoucnu hrát žena. Sdělila to v rozhovoru pro server Variety.

Současný představitel agenta 007 Daniel Craig už dávno avizoval, že jeho nadcházející pátá bondovka s názvem Není čas zemřít bude pro něj poslední. S ikonickou rolí se původně plánoval rozloučit už po Spectre, producenti ho ale nakonec ještě přemluvili k natočení jednoho dílu.

Kdo po něm převezme otěže a stane se novým Jamesem Bondem, zatím není vůbec jasné. Dlouhodobě se spekuluje především o tom, zdali by měl jít Bond s dobou a jeho nový představitel by měl být herec černé pleti. To připouští i sama Broccoliová. "Může být jakékoli barvy, ale je to muž," sdělila.

Zároveň však upozornila, že společně s kolegou Michaelem G. Wilsonem neuvažují o tom, že by z Bonda udělali ženu. "Jsem toho názoru, že bychom měli vytvářet nové postavy pro ženy - silné ženské postavy. Nejevím zrovna zájem o to, aby žena hrála mužskou postavu. Ženy jsou podle mě mnohem zajímavější, než abychom s nimi dělali tohle," odůvodnila.

Silná ženská stopa

S jejím názorem se ztotožňuje například i Craigova manželka - herečka Rachel Weiszová. Ta se nechala před dvěma lety v rozhovoru pro server The Telegraph slyšet, že postava Bonda je "obzvlášť mužská a ženy jsou natolik zajímavé, že by měly dostávat své vlastní příběhy".

Absence ženské přítomnosti ale novému pokračování rozhodně nehrozí, ba naopak. Vůbec poprvé se totiž stane, že kódové označení 007 ponese ve filmu agentka (Lashana Lynchová).

Známá komediální tvůrkyně Phoebe Waller-Bridgeová (Potvora, Na mušce) se pak stala teprve druhou ženou v historii série, jež se podílela na scénáři. První byla Johanna Harwoodová, která spolupracovala na úplně prvních dvou filmech o Bondovi - Dr. No a Srdečné pozdravy z Ruska.

Před několika dny navíc tvůrci oznámili, že titulní píseň k novému snímku nazpívala teprve osmnáctiletá zpěvačka Billie Eilish. Slova jí pomohl složit její bratr Finneas O'Connell. Stala se tak nejmladší interpretkou, jež složila úvodní song k bondovce. Má na co navazovat, neboť její poslední dva předchůdci, Adele a Sam Smith, obdrželi za své písně Oscara.

Broccoliová a Wilson v rozhovoru dále pronesli, že s plánováním ohledně budoucnosti postavy zatím nezačali a plně se soustředí na Není čas zemřít, který zamíří do kin zkraje dubna. S tím, že by si to Craig ještě jednou rozmyslel, nepočítají, byť jeho odchod považují za citelnou ztrátu. "Jsem ve stavu totálního popírání. Přijala jsem, co Daniel řekl, ale pořád si to nepřipouštím. Je to pro mě příliš traumatické," přiznala Broccoliová.