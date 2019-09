Bregant: Nabarvené ptáče může porotě padnout do noty

Šance filmu Nabarvené ptáče na mezinárodním festivalu v Benátkách se podle generálního ředitele Národního filmového archivu (NFA) Michala Breganta nedají odhadnout, záleží podle něj i na náladě, v jaké porota film uvidí. Snímek režiséra Václava Marhoula natočený podle stejnojmenného románu Jerzyho Kosińského v Benátkách představí na novinářské projekci, oficiální veřejné promítání je na programu v úterý.

Marhoul za úspěch považuje už jen účast na akci, která je řazena spolu s festivaly v Cannes a Berlíně mezi nejprestižnější v Evropě.

"Vždycky záleží na složení poroty a na náladě, v jaké ta porota film uvidí. Takže se klidně může stát, a já bych to Václavovi ze srdce přál, že Nabarvené ptáče padne porotě do noty a třeba si odnese nějakou cenu. To je taková zvláštní festivalová chemie, takže se to opravdu nedá odhadovat," řekl Bregant.

Zatím posledním českým snímkem v benátské hlavní soutěži byl v roce 1994 film Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, hlavní ocenění tam získal v roce 1947 český film Siréna režiséra Karla Steklého.

Šéf NFA Bregant v Benátkách 27. srpna uvedl v sekci Venice Classics (Benátská klasika) snímek Extase českého režiséra Gustava Machatého. Restaurovaný film z roku 1933, který šokoval mimo jiné nahými scénami hlavní představitelky, otevřel celý program 76. ročníku benátského festivalu. Výraznou stopu české kinematografie na letošním festivalu v Benátkách vedle uvedení Extase a soutěžního filmu Nabarvené ptáče zvýraznila také účast snímku režisérské dvojice z FAMU Michaely Mihályi a Davida Štumpfa Sh_t Happens v tematické sekci Horizonty, která je zaměřena na nové trendy kinematografie.

"Že jsme takto silně přítomni, je určitě velký úspěch pro naši kinematografii. Ale je nutné se podívat i na rozměr tohoto obřího festivalu. Někdy se může stát, že se z domácí perspektivy naše účast jeví významnější, než jaká reálně v proporcích festivalu je. Buďme za ten úspěch rádi, ale je potřeba pokračovat v práci. Nelze to brát tak, že odteďka bude lépe. Vždyť Marhoul na filmu Nabarvené ptáče pracoval téměř deset let," upozornil Bregant.

Snímek Extase, jehož uvedení v Benátkách kladně komentovaly například italský deník Corriere della Sera nebo španělský El País, bude v České republice uveden do kinodistribuce na přelomu prosince a ledna. Práci NFA a boloňské restaurátorské dílny L'immagine Ritrovata při uvedení v Benátkách ocenil ředitel festivalu Alberto Barbera i přítomní diváci. Snímek promítali v Salla Grande. Velký sál, který má po rekonstrukci kapacitu přibližně 1200 míst, byl zcela zaplněný. "Diváci, většinou filmoví profesionálové, kteří za námi po projekci chodili, byli nadšeni. Většinou snímek znali jen z nekvalitních kopií a oceňovali zejména to, že opravdu vypadá jako film ze třicátých let. Někteří ho znali jen z knih, takže bylo trochu riskantní ho ukázat tak, jak ve skutečnosti vypadal," uvedl Bregant. "Naštěstí nebyli zklamaní. Ten film je tak dobrý, že je lepší než legenda, která ho doprovází," dodal.