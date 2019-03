Bruce Willis slaví narozeniny. Které filmy jsou jeho nejlepší?

Proslul jako akční hrdina, který není chladným zabiják, ale spíše sympaťák. Zejména koncem minulého století byl o něj velký zájem a režiséři se předbíhali v tom, kdo mu nabídne lepší roli. Bruce Willis přitom údajně není během natáčení příliš vstřícný a těžko se s ním spolupracuje. Tak jako tak je jedním z nejúspěšnějších amerických herců své generace. Dnes je mu 64 let a při této příležitosti vybrala redakce TÝDEN.CZ pět svých nejoblíbenějších filmů, v nichž si holohlavý "drsňák" zahrál.

Smrtonosná past (1988)

Film, který z Willise navždy udělal hvězdného akčního hrdinu. Role newyorského policisty Johna McClanea mu sedla dokonale a dodnes je s ní nejčastěji spojován.

John přijel do Los Angeles během Vánoc navštívit svou ženu, a zatímco na ni čekal v mrakodrapu japonské firmy Nakatomi, došlo v budově k teroristickému útoku. Ten měl společně se svými kumpány na svědomí Němec Hans Gruber (Alan Rickman). Willis tak sám proti teroristům bojuje za přežití všech rukojmí.

Pulp Fiction: Historky z podsvětí (1994)

Služeb Willise využil také renomovaný režisér Quentin Tarantino. Tehdy ho ještě skoro nikdo neznal, když ale s Pulp Fiction, dnes již naprostou filmovou klasikou, dobyl festival Sundance, odrazila se jeho kariéra až ke hvězdám.

Willis si ve filmu zahrál profesionálního boxera Butche, který se nechá uplatit za to, aby svůj zápas prohrál. Všechno ale nakonec nabere zcela jiný spád. Do hry se zapojí tátovy hodinky, kompaktní samopal MAC-10 či katana, jež se později objeví v dalším Tarantinově filmu Kill Bill. A všechno to je dodnes legendární.

Pátý element (1997)

V průběhu své kariéry si Američan narozen v západním Německu zahrál v několika povedených sci-fi: 12 opic (1995), Armageddon (1998) či Looper (2012). Do našeho výběru se ale dostal Pátý element, kde si zahrál po boku Garyho Oldmana, nedávno zesnulého Luka Perryho či Milly Jovovichové.

Příběh se odehrává ve 23. století, kdy Země čelí naprosté zkáze. Řítí se na ni obří ohnivá koule a lidstvo může zachránit jen Pátý element - nejvyšší existence, která spojuje čtyři základní elementy: vzduch, vodu, oheň a Zemi. Willis zde hraje bývalého agenta tajné služby, který se snaží smrtelnou hrozbu odvrátit.

Šestý smysl (1999)

Mysteriózní, místy až hororové drama, z jehož průběhu a především z konečného rozuzlení mrazí v zádech. Malcolm Crowe (Willis) je uznávaným psychologem, který se ujme opravdu neobvyklého případu. Osmiletý chlapec Cole Sear vidí duchy. Navíc v podobě, v níž umřeli (oběšenec, prostřelená hlava,...).

Malcolm se do případu ponoří natolik, až začne zpochybňovat svou čistou racionální stránku osobnosti. Netuší však, jaké opravdové překvapení ho ještě čeká...

Sin City - město hříchu (2005)

Thriller ve stylu noir, kde se pro násilí nejde daleko. Je totiž skoro v každé scéně. Fanoušci komiksové předlohy Franka Millera však dostali od režiséra Roberta Rodrigueze (Desperado, Alita: Bojový Anděl) přesně to, co očekávali.

Sin City je film, kde se prolíná několik dějových líni zároveň. Willis si zahrál policistu s nemocným srdcem, který se rozhodne chránit striptérku (Jessica Alba). A jako nezdolný a zamilovaný ochránce - trochu starosvětsky gentlemanský - přímo exceluje.