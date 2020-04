Budou premiéry online? Studia zvažují, zda čekat na kinosály

Hollywoodská studia už se začínají smiřovat s tím, že své filmové trháky do kin v nadcházejících měsících nepustí. Pandemické šíření nemoci COVID-19 je v USA stále teprve na vzestupu, a tak není příliš pravděpodobné, že kina se v letní sezoně otevřou. S tím počítá i studio Sony, které přeložilo několik premiér na příští rok.

Greyhound: Bitva o Atlantik, Krotitelé duchů: Odkaz, Králíček Petr bere do zaječích, Fatherhood, Morbius a Uncharted. Všechny tyto filmy z produkce Sony změnily své datum premiéry, oznámilo studio.

Nový díl známé komediální série Krotitelé duchů se měl v kinech objevit už v červenci, fanoušci si nakonec budou muset počkat do března příštího roku. Ve stejném měsíci měl světlo světa spatřit i komiksový hrdina Morbius v hlavní roli s Jaredem Letem. I on ale nakonec musí s vytasením svých tesáků počkat do března.

Tom Hanks se měl ve válečném dramatu Greyhound: Bitva o Atlantik divákům představit dokonce už v červnu, jeho nová premiéra nebyla ještě stanovena. A už potřetí se premiéra odsunula u pokračování animovaného dobrodružství Králíčka Petra, který by měl zejména dětské publikum potěšit v polovině ledna. Adaptace slavné videohry Uncharted v hlavní roli s Tomem Hollandem, která ještě není ani dotočena, se přesunula z března na říjen 2021.

Ani zdaleka nejde o první filmy, které byly přeloženy na pozdější termín. Z očekávaných blockbusterů se to jako první týkalo nové bondovky Není čas zemřít. Na tu si fanoušci musejí počkat do listopadu. Stejný osud pak potkal také snímky dalších velkých studií. Ve Warner Bros. měli začátkem června vypustit Wonder Woman 1984. Naděje na letní termín se ale ještě nevzdali a příběh královny Amazonek přesunuli na polovinu srpna. Naproti tomu studio Universal odložilo devátý díl své populární série Rychle a zběsile hned o rok, konkrétně z května až na duben 2021.

Jinou možnost neměl ani největší hráč na trhu Walt Disney. Hraná verze animované klasiky Mulan se v některých kinech promítala jen pár dní, komiksovka Black Widow pak měla začít vydělávat 1. května. Ani jeden z filmů zatím nemá novou premiéru stanovenou. V ohrožení pak je podle nedávného vyjádření Dwayna Johnsona i červencová premiéra dobrodružné komedie Expedice: Džungle, kde si známý herec zahrál po boku Emily Bluntové.

Nástup domácích premiér?

Studia potřebují začít zase vydělávat peníze, a jelikož znovuotevření kin je v nedohlednu, čím dál více se šíří spekulace o tom, že plánují své odložené hity vypustit na internet prostřednictvím služeb video on demand (video na vyžádání). Nejvíce o této možnosti údajně uvažují u Disneyho. Za částku mezi 20 až 30 dolary (přibližně 500-750 korun) by si mohl divák doma stáhnout kopii filmu, přičemž se mluví o tom, že v nabídce by měla být jak Mulan, tak později i Black Widow.

Analytici sice odhadují, že filmy by rozhodně nevydělaly tolik peněz jako v kinech, v úvahu je ale třeba brát i další okolnosti. Studio jednak potřebuje příjmy teď, nemůže si dovolit čekat několik měsíců. Své zaměstnance musí z něčeho platit a vedle filmové distribuce jsou uzavřeny třeba i zábavní parky, které tvoří hlavní část zisku společnosti.

Další věcí jsou průzkumy, jež uvádějí, že i při znovuotevření kin bude několik měsíců trvat, než se divácká návštěvnost vrátí na úroveň z doby před vypuknutím koronaviru. Lidé budou mít stále strach z nákazy, a tak bude jejich ochota zúčastnit se veřejných akcí nižší. Do rozhodování pak silně promluví i jejich ekonomická situace, varují studie. I kdyby tedy studia počkala, dokud se kina neotevřou, filmy stejně v konečném důsledku nevydělají tolik, kolik by se předpokládalo.