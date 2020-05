Capone: Gangsterka s Tomem Hardym svým příběhem neoslní

Původně měl film zamířit do kin, kvůli pandemii koronaviru ale nakonec vychází životopisný snímek Capone na internetu prostřednictvím služby video on demand. Film v hlavní roli s Tomem Hardym, který ztvárnil proslulého gangstera Ala Caponeho v jeho posledních letech života, zatím sbírá průměrné recenze.

Uběhlo pět let od chvíle, co režisér Josh Trank poslal do kin nepovedenou adaptaci komiksových hrdinů Fantastická čtyřka. Kritici i fanoušci tehdy film značně zkritizovali, a tak filmová veřejnost čekala, jestli si Trank spraví reputaci ve spolupráci s uznávaným hercem Hardym.

Podle prvních reakcí se taková tragédie jako v případě Fantastické čtyřky nekoná, na druhou stranu ale snímek není ani hojně oslavován. Příběh, jenž vypráví závěrečná léta života kdysi obávaného gangstera, na němž se nemilosrdně podepsala hepatitida a demence (Capone se má ve filmu údajně i pokálet do kalhot), zkrátka nedokáže diváka vtáhnout tak jako jiné, legendární gangsterky.

"Opak konvenčního gangsterského snímku, který představuje strhující výkon Toma Hardyho v hlavní roli," shrnuje server Cinema Blend ve své recenzi, v níž však mnoho pozitiv nezmiňuje. Na filmu však oceňuje snahu odlišit se od klasické formule životopisného žánru.

Režisér se ale zřejmě snažil odlišit až příliš, takže výsledkem je příběh, který diváka nikterak nestrhne, ale spíše zmate. "Trank investuje tolik úsilí do atmosféry a celkového Caponeho úpadku, že děj - protkaný flashbacky a polohalucinacemi - se stává jakousi surreálnou myšlenkou a podivnou směsicí patosu a brutality," hodnotí server Entertainment Weekly.

"Capone má vznešené ambice být dalším velkým zločineckým dramatem, ale nedokáže přijít s působivým příběhem o posledních dnech nechvalně známého gangstera," souhlasí filmový kritik ze serveru Screen Rant.

Vesměs všichni se však shodují na tom, že Hardy dělá jakožto Al Capone maximum, a své fanoušky tak tímto fyzickým výkonem jistě potěší. "Šoupe nohama, zakopává, mumlá si a slintá. Je pohřben pod tunou make-upu, a někdy jsou dokonce k vidění záběry, kde skoro ani nevypadá jako člověk," nabízí jeden z úhlu pohledů na Hardyho výkon redaktor ze Slashfilm. "Hardyho výkon je bezpochyby něčím zcela rozdílným oproti tomu, co jsme kdy viděli," píše zase USA Today.

Film Capone má zatím na webovém agregátoru recenzí Rotten Tomatoes 50 procent a průměrnou známku 5,6 z celkových 36 recenzí.